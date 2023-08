Randal Kolo Muani a porté l'Eintracht Francfort dimanche pour la première journée de Bundesliga, en inscrivant le but de la victoire contre le promu Darmstadt (1-0). De son côté, Kevin Behrens a signé un triplé pour la démonstration de l'Union Berlin d’Urs Fischer contre Mayence (4-1).

Urs Fischer peut sourire : son équipe a plus que réussi son début de saison. IMAGO

Titularisé en pointe de l'attaque, le vice-champion du monde français Randal Kolo Muani a une nouvelle fois été insaisissable, et a été récompensé à la 40e minute. Après deux ou trois appels dans le dos de la défense de Darmstadt, «RKM» a réussi à se libérer à la réception d'un centre de Philipp Max et a poussé la balle dans le but vide.

Francfort a ensuite tenu, malgré les tentatives de Darmstadt, dont un poteau de Luca Pfeiffer (66e).

Kevin Behrens et l’Union Berlin en démonstration

Grosse surprise de la saison précédente avec une quatrième place au final en Bundesliga, l'Union Berlin a de son côté largement dominé Mayence, grâce à un triplé de son attaquant Kevin Behrens. Ce dernier s'est montré décisif, d'abord en ouvrant la marque après seulement 52 secondes, puis en doublant la mise à la 9e minutes (2-0). En seconde période, il a redonné de l'air à son équipe à la 70e minute (3-1).

Arrivé à l'été 2021, Behrens a pris le meilleur de la tête à chacun de ses trois buts sur la défense de Mayence. Milos Pantovic a conclu le festival offensif berlinois à la dernière seconde (90e+6). Anthony Caci avait relancé le suspense pour Mayence d'une belle reprise de volée à la 64e minute.

Les Berlinois d'Urs Fischer s'installent à la 3e place derrière Stuttgart et le Bayern, dans un classement assez anecdotique après une première journée, très prolifique avec 36 buts soit près de quatre par match.