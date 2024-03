Dortmund bat le Bayern : les critiques de Kimmich et Müller

«Sur le terrain, j'avais l'impression que c'était un match amical que l'on jouait, pas un match à domicile contre le BVB», a regretté le latéral droit du Bayern Munich Joshua Kimmich, après la défaite contre Dortmund (2-0) samedi soir.

Joshua Kimmich n’a pas caché sa déception après la défaite face à Dortmund. IMAGO/Jan Huebner

AFP Nicolas Larchevêque

«Il nous a tout a manqué de la première minute à la dernière minute. Je n'ai jamais eu le sentiment que l'on voulait gagner ce match», a estimé Joshua Kimmich en zone mixte.

Même sentiment chez le capitaine d'un soir, Thomas Müller (en l'absence de Manuel Neuer). «On n'avait pas l'intensité, on ne l'a pas vu dans nos yeux que l'on voulait absolument gagner. Et contre une équipe de Dortmund qui n'avait pas le couteau entre les dents, on a mérité de perdre ce match 2 à 0», a expliqué l'attaquant international allemand.

Les Munichois se sont inclinés 2 à 0 sur des buts de Karim Adeyemi (10e minute) et de Julian Ryerson (83e), la première victoire du Borussia Dortmund en championnat à l'Allianz Arena depuis près de 10 ans, 3’640 jours exactement.

«Un coup de voir que Leverkusen, une fois de plus, a gagné»

Après cette défaite et la victoire sur le fil du Bayer Leverkusen contre Hoffenheim (2-1) dans le temps additionnel après avoir été mené au score jusqu'à la 88e minute, le Bayern compte 13 points de retard, à sept journées de la fin du championnat.

«D'un point de vue émotionnel, on ne va pas se mentir, c'était un coup de voir que Leverkusen, une fois de plus, a gagné. Avec dix points de retard, on a déjà besoin d'un miracle, et ils parviennent encore à gagner», a estimé Müller.

«Félicitations au Bayer Leverkusen !», a glissé au micro du diffuseur Sky, l'entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel. «Evidemment, ça devient de plus en plus improbable, mais je serai le dernier à abandonner», a de son côté souligné Kimmich.