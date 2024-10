Le Bayern Munich a conservé sa place de leader de Bundesliga lors de la 8e journée. Il s'est imposé largement 5-0 sur la pelouse du VfL Bochum.

ATS

Avec six victoires et deux nuls, les hommes de Vincent Kompany totalisent 20 points, autant que le RB Leipzig qu'ils devancent à la différence de buts (+22 contre +11). Le Bayern a ouvert le score à la 16e sur un magnifique coup franc d'Olise à l'entrée de la surface de réparation, et a doublé la mise par Musiala dix minutes plus tard. Après la pause, Kane, Sané et Coman ont salé l'addition.

Barcelona – Bayern 4-1 UEFA Champions League // Matchday 3 // Saison 24/25 23.10.2024

ATS