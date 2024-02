Le nouveau directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a fait l'éloge mardi de l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen Xabi Alonso, dont le nom circule pour succéder en fin de saison à Thomas Tuchel sur le banc du club bavarois, en crise actuellement.

Xabi Alonso cédera-t-il aux sirènes du Bayern Munich. IMAGO/Norbert Schmidt

Longtemps directeur sportif du Borussia Mönchengladbach avant un bref passage au RB Leipzig, Eberl, 50 ans, avait essayé de faire venir Xabi Alonso à Gladbach en 2021 alors que l'Espagnol entraînait l'équipe B de la Real Sociedad.

«Il m'a dit que c'était un peu trop tôt, qu'il devait acquérir plus d'expérience, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié chez lui», a raconté Eberl à la presse, tout en restant prudent sur une éventuelle arrivée à Munich de l'ancien international espagnol, qui a fait les belles heures du Bayern en tant que joueur. «On ne peut pas tirer de conclusions entre ça et aujourd'hui.»

Le Bayern Munich est en panne de résultat, éliminé en Coupe d'Allemagne, distancé en championnat par le Bayer Leverkusen (8 points de retard à 11 journées de la fin), encore engagé en Ligue des champions mais battu 1-0 à Rome par la Lazio en huitièmes de finale aller. Ses dirigeants ont décidé de se séparer en fin de saison de l'entraîneur Thomas Tuchel et ont annoncé lundi la nomination de Max Eberl au directoire, en remplacement de Hasan Salihamidzic, limogé en mai 2023.

«Nous devons assembler le puzzle, avec les joueurs et un nouvel entraîneur», a expliqué mardi le nouveau directeur sportif, refusant de se présenter en «sauveur». Arrivé à l'âge de six ans au Bayern, où il a joué dans toutes les équipes juniors et fait ses débuts professionnels, Eberl est considéré comme un proche d'Uli Hoeness, figure légendaire et toujours influente du club.