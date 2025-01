Vainqueur sur la pelouse de Fribourg (2-1), le Bayern Munich s'est échappé en tête de la Bundesliga. Les Bavarois ont pleinement exploité le faux-pas du Leverkusen de Granit Xhaka à Leipzig (2-2) pour prendre leurs aises.

Harry Kane explose de joie. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au soir de la 19e journée, les hommes de Vincent Kompany comptent 48 points contre 42 pour le Bayer Leverkusen, champion en titre. Un petit matelas de six points, alors que les deux équipes ont rendez-vous sur la pelouse de la BayArena lors de la 22e journée, le samedi 15 février.

Les Munichois ont frappé les premiers, avec Harry Kane qui s'est joué de la défense de Fribourg pour ouvrir le score à la 15e minute. Kane conforte ainsi sa place en tête du classement des buteurs avec 17 réalisations. Ils ont doublé la mise grâce à un but de Kim Min-Jae (54e) et ont conservé les trois points en fin de rencontre, malgré la réduction du score fribourgeoise par Mathias Ginter (68e) et le pressing adverse.

A Leipzig, le scenario était identique pour le Bayer Leverkusen avec l'ouverture du score de Patrik Schick (18e), son 13e but en Bundesliga cette saison après un nouveau show de Florian Wirtz, un deuxième but dAlex Garcia (36e) et la réduction du score par David Raum (41e). Mais en fin de rencontre, Leverkusen a cédé le match nul sur un but contre son camp d'Edmond Tapsoba.