Victorieux 2-0 à Cologne pour un 34e match sans défaite cette saison toutes compétitions confondues en 34 rencontres, Leverkusen touche au but. Il compte 10 points d’avance sur le Bayern Munich.

Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso n'a besoin que de sept victoires KEYSTONE

Trois jours après le nul 2-2 des Bavarois à Fribourg, Granit Xhaka et ses coéquipiers n’ont pas manqué l’occasion de creuser encore plus l’écart. L’expulsion de Jan Thielmann à la 14e pour une faute sur Granit Xhaka a, bien sûr, facilité la tâche du leader. Il a exploité pleinement sa supériorité numérique pour marquer par Jeremie Frimpong à la 38e et par Alejandro Grimaldo à la 73e.

Sept victoires lors des dix derniers matches de la Bundesliga offriront au Bayer Leverkusen le premier titre de son histoire.

ats