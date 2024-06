Ciriaco Sforza (54 ans) retrouve un banc. L'ancien international suisse (79 sélections) a été nommé entraîneur de Schaffhouse, a indiqué le club de Challenge League.

Ciriaco Sforza lorsqu'il était encore sur le banc du FC Bâle. KEYSTONE

ATS

Sforza n'avait plus entraîné depuis son expérience mitigée au FC Bâle de septembre 2020 à avril 2021. Auparavant, il avait dirigé Lucerne, Grasshopper, Wohlen, Thoune et Wil.

Le nouvel entraîneur a derrière lui une grande carrière de joueur. Il a notamment évolué à GC, Kaiserslautern, Bayern Munich et Inter Milan et gagné de nombreux trophées, dont la Ligue des champions, la Coupe UEFA et le championnat d'Allemagne,

ats