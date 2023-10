Constantin : «Vous pensez que les Valaisans sont des couillons ?»

Dans un entretien exclusif accordé à blue Sport, Christian Constantin, président du FC Sion, nous a fait part de ses réflexions sur l’avenir du son club, sa popularité et le nouveau Collectif Tourbillon. Des mots clairs et un sens de la formule toujours aussi affûtés.

«Soyons clairs», commence Constantin. «Je suis à une étape de ma vie où je me trouve sur le dernier tronçon du chemin. Bien sûr, dans une telle situation, on espère que cette dernière étape dure le plus longtemps possible, mais tout chemin a une fin et je suis donc tout à fait ouvert à l'idée qu'une nouvelle génération souhaite s'investir pour pérenniser le club.»

«Trois pauvres, ce n'est pas beaucoup plus riche qu'un pauvre»

CC exprime sa réceptivité au Collectif Tourbillon qui souhaite s'impliquer pour le futur du club. Cependant, il ajoute : «Je suis positif à discuter, mais pour le moment je suis sur mes gardes quant à leurs moyens réels de pouvoir mener à bien l'affaire.»

Il met l'accent sur la nécessité pour tout collectif d'être concret : «Il faut avancer des chiffres et démontrer qu'ils disposent de moyens. Ce que je tente d'expliquer, c'est que leur attention est louable, mais on ne peut pas aborder ce sujet avec la besace vide. Il est nécessaire d'avoir quelques munitions dans nos poches lorsque la chasse est ouverte. J'ai un peu ce langage de sourd, dans le sens où j'explique que trois pauvres, ce n'est pas beaucoup plus riche qu'un pauvre. Donc, il faut maintenant se préparer à la dure réalité d'une reprise. Et la dureté d'une reprise nécessite de l'argent.»

«Une minestrone de gens qui parlent sans connaître»

En évoquant la tendance en Valais, qui serait de rénover Tourbillon plutôt que de construire un nouveau stade, Constantin affiche clairement son scepticisme : «C'est une minestrone de gens qui parlent sans connaître. Si vous rénovez un stade existant, le football ne peut pas s'y dérouler pendant cette période, ce qui empêche la réalisation de chiffres d'affaires, mettant en danger l'entreprise. Les exemples suisses montrent que lorsqu'un stade est rénové, les équipes doivent jouer ailleurs.»

Il rappelle aussi le long parcours du club en matière d'infrastructures : «Nous bricolons depuis 1968. La ville a investi peut-être entre 15 et 20 millions, et nous entre 10 et 15. Ce que je veux dire, c'est que nous avons toujours bricolé au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous devons disposer d'une infrastructure achevée, moderne et adaptée à ce siècle. Le stade actuel nous a permis d'arriver jusque-là et poursuit cette transition. Ensuite, il sera démoli et le site sera réaffecté à un autre usage.»

Les Valaisans ? Des couillons ?

Enfin, à la mention du sondage montrant un soutien majoritaire (70%) des Valaisans à sa position, CC répond avec humour tout en rappelant la sagacité des Valaisans : «Parce que vous pensez que les Valaisans sont des couillons ? Les Valaisans sont des gens intelligents. Ils savent que si tu n'as rien dans ta besace, tu ne peux pas manger à midi.»

