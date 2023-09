Et si Christian Constantin se faisait une petite folie ?

Est-ce que Mario Gavranovic pourrait revenir en Suisse ? Le buteur aux 41 sélections en équipe nationale est à la recherche d'un nouveau club. Alors que Mario Balotelli vient de quitter le FC Sion, Christian Constantin verrait bien le héros de l’Euro 2021 revêtir le maillot sédunois.

Christian Constantin est à la recherche d’un attaquant. KEYSTONE

Le FC Sion a réussi son début de saison. Avec quatre victoires et deux nuls lors des six premiers matches de la saison, les Valaisans occupent la tête du championnat de Challenge League. En revanche, les hommes de Didier Tholot peinent à trouver le chemin des filets. Avec sept buts marqués en six rencontres, ils se situent juste devant les cancres Bellinzone, Baden et Schaffhouse en terme de production offensive.

Pour remédier à cela, Christian Constantin est parti à la recherche d’un attaquant. Libéré du fardeau salarial représenté par Mario Balotelli, le boss de Tourbillon aurait peut-être déniché la perle rare. Il s’agirait d’un autre Mario : Mario Gavranovic. En effet, le Tessinois de 33 ans n’a toujours pas retrouvé de club depuis son départ de Kayserispor en juillet dernier.

Une opportunité à saisir pour «CC» ? Interrogé par nos confrères de «Blick.ch», le président du FC Sion se montre toutefois plutôt pessimiste : «Je doute qu’il veuille jouer en Challenge League mais je l’aime beaucoup. Peut-être que je l’appellerai un jour.»

Mario Gavranovic, qui a pris sa retraite internationale il y a un an, s’est maintenu en forme avec le FC Collina d’Oro, un club tessinois de 2e ligue inter. L’ancien joueur du FC Zurich aurait aimé revenir à Lugano, mais le club tessinois n’a pas souhaité l’engager. En revanche, la porte du Valais lui semble encore ouverte...