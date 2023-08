Neuchâtel Xamax s'est imposé 3-2 à Aarau lors de la 3e journée de Challenge League. Pour sa part, le Stade Nyonnais a été battu 2-1 dans les arrêts de jeu à Vaduz après avoir longtemps mené.

Aarau – Xamax 2-3 dieci Challenge League, 3ème journée, Saison 23/24 06.08.2023

Xamax a démarré fort au Brügglifeld. Après avoir bénéficié d'un but contre son camp de Demhasaj dès la 15e minute, la formation neuchâteloise s'est envolée avec des réussites d'Aliu (30e) et de Del Toro (46e). Malgré des réductions du score argoviennes, les hommes d'Uli Forte ont tenu le choc et se maintiennent à la 4e place avec 7 points.

Rien n'a fonctionné pour Nyon, en revanche. Repris sur le tard lors des deux premières journées (1-1 contre Thoune et Xamax), le néo-promu a cette fois tout perdu à Vaduz, après avoir ouvert le score tôt par Dugourd (5e). Mais Chabbi (63e) et Djokic (94e) ont réagi pour infliger aux Nyonnais leur première défaite de l'exercice.