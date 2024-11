Aston Villa a été battu 1-0 mercredi à Bruges en Ligue des champions en concédant un pénalty-gag sur une erreur d’appréciation de son défenseur Tyrone Mings.

Club Brugge – Aston Villa 1-0 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 06.11.2024

A la 52e minute, Villa a bénéficié d'un banal renvoi aux six mètres, joué mollement par le gardien argentin Emiliano Martinez en direction de son défenseur Mings dans la surface.

Mings n'a visiblement pas compris que la balle était en jeu, s'est baissé et l'a ramassée à la main pour la ramener au coin des six mètres, afin de jouer le renvoi. L'arbitre allemand Tobias Stieler, d'abord surpris, a semblé communiquer avec son assistant vidéo, puis a désigné le point de pénalty.

Hans Vanaken ne s'est pas fait prier pour marquer l'unique but du match. Villa, qui était en tête de la poule unique à l'entame de la 4e journée de la phase de ligue, avec trois victoires en trois matches, recule au classement, à trois points du leader, Liverpool (12 pts).

Interrogé en conférence de presse d'après-match sur l'incident, l'entraîneur des Villans Unai Emery n'en revenait toujours pas. «C'est une erreur très étrange. La plus grosse erreur que j'ai jamais vue dans ma carrière d'entraîneur. Une telle bévue n'a pas sa place dans notre jeu. Mais bon, c'est ça, le football», a-t-il grogné.

Avant d'ajouter: «C'est sans doute la plus grosse erreur que Tyrone (Mings) ait jamais commise. Il en est bien conscient. Cela ne lui arrivera pas de sitôt. Le pénalty a été un moment clé qui a changé le cours du match. Après le but, le Club de Bruges a défendu de manière très solide et concentrée. C'est un résultat mérité.»