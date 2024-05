Stéphane Chapuisat s’est confié à blue Sport avant la finale de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Le club allemand peut s’offrir samedi un second trophée de C1 après celui remporté par l’équipe de 1997 et l’ancien buteur suisse.

Il y aura comme un air de nostalgie samedi soir à Wembley. Vainqueur de la Ligue des champions en 1997 avec le Borussia Dortmund, Stéphane Chapuisat sera présent à Londres, avec ses coéquipiers de l’époque, pour assister à la finale opposant son ex-club contre le Real Madrid. «J’espère qu’on va pouvoir refaire un peu le monde, avec tout ce qu'on a vécu ensemble», désire l’ancien buteur lausannois, qui rêve d’un second sacre du BVB dans la plus prestigieuse compétition européenne.

«Le titre le plus important»

«Pour moi, c'est le titre le plus important», souligne le Vaudois de 54 ans dans une interview accordée à blue Sport. «Dès qu'on gagne quelque chose c'est toujours des moments magnifiques, mais la Champions League, c'est la plus grosse. On ne se rend pas forcément compte sur le moment. Mais avec les années, chaque fois qu'on revoit la finale, il y a des souvenirs qui reviennent, avec toutes les émotions vécues. C'était vraiment un moment magique dans ma carrière».

Chapuisat a marqué de son empreinte l’histoire de la formation de la Ruhr. En 284 rencontres disputées sous le maillot jaune et noir, il a ainsi inscrit la bagatelle de 123 buts et a notamment ramené deux titres de champion d’Allemagne (en 1995 et 1996), en plus de la C1. Grâce à cette dernière, l’ex-attaquant était devenu le premier Suisse à soulever la Coupe aux grandes oreilles.

Samedi, un autre joueur helvétique, en la personne de Gregor Kobel, aura l’occasion de rejoindre Chapuisat dans ce cercle très fermé, où figurent également Ciriaco Sforza (avec le Bayern Munich en 2001), Xherdan Shaqiri (avec le Bayern Munich en 2013 et Liverpool en 2019) et Manuel Akanji (avec Manchester City en 2023).

«On aura besoin d'un Kobel en grande forme»

«J'espère que Gregor va aussi réussir. Il fait une saison superbe. C’est aussi grâce à lui qu'ils sont arrivés aussi loin. Samedi, on aura besoin d'un Kobel en grande forme pour essayer de ramener la coupe à Dortmund», estime celui qui est aujourd’hui responsable du recrutement chez les Young Boys.

En plus de devoir compter sur son portier zurichois, Dortmund devra s’appuyer sur sa défense et la rapidité de ses ailiers pour «faire très mal» au Real Madrid, analyse «Chappi». Ce dernier souligne aussi l’importance des balles arrêtées, qui avaient fait des ravages en demi-finales face au Paris Saint-Germain. «Ça peut être quelque chose de très important samedi», avance-t-il.

Réponse donc dès samedi soir, sur le coup de 21h00. Cette finale sera à suivre en direct et en libre accès sur blue Zoom dès 20h00 avec l’avant-match.