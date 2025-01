Malheur au vaincu mercredi lors du choc PSG-Manchester City, deux cadors en danger en Ligue des champions. Un point suffira en revanche au leader Liverpool mardi contre Lille pour assurer sa place en 8e de finale.

Il manque un petit point aux joueurs de Liverpool pour se qualifier. ats

Keystone-SDA ATS

Duel au sommet au Parc des Princes. Habitués au dernier carré, qu'ils ont atteint trois fois chacun ces cinq dernières saisons, les Parisiens comme les Citizens de Manuel Akanji sont en grande difficulté en Europe cet hiver.

Le PSG (7 points) est 25e, juste en dessous de la 24e place, qui octroie le dernier billet pour les barrages d'accession en 8e de finale. City, 22e avec 8 points, n'est guère mieux loti. Or une élimination dès la phase de Ligue serait infamante pour l'un de ces deux géants aux moyens financiers hors normes.

Mais le PSG comme City s'avancent vers le ring requinqués. Les joueurs de Luis Enrique, intouchables leaders du championnat de France, restent sur huit victoires de rang.

Ceux de Pep Guardiola remontent en Premier League (4e) avec trois victoires en quatre matches après un énorme passage à vide à la fin de l'automne de neuf défaites en quatorze matches toutes compétitions confondues, dont deux en C1. Rassérénés, ils viennent de passer une correction à Ipswich (6-0).

Comme City et le PSG, le Real Madrid (20e, 9 points) est très mal parti mais Kylian Mbappé, auteur d'un doublé contre Las Palmas (4-1), revient vers la grande forme et l'adversaire de mercredi, le RB Salzbourg (32e, 3 points), est déjà presque hors course.

Auteur d'un sans faute, Liverpool (1er, 18 points) n'a lui besoin que d'un résultat positif contre Lille (8e) à Anfield Road pour s'éviter les barrages.

Autre équipe en verve en Europe, le FC Barcelone (2e, 15 points) se rend à Lisbonne chez le Benfica de Zeki Amdouni (15e) avec une qualification pour les 8e de finale également à portée de main. Histoire de faire oublier ses malheurs en Liga où il enchaîne les contre-performances depuis fin 2024.

Monaco joue gros

Mais le Benfica, avec ses 10 points conquis en six matches et son 15e rang provisoire, nourrit encore l'espoir d'éviter la case des barrages. Monaco et son trio helvétique Köhn/Zakaria/Embolo, qui affichent le même nombre de points que la formation portugaise, jouent également gros.

L'ASM accueille mardi dès 18h45 l'une des bonnes surprises de la compétition, Aston Villa, qui pointe pour sa part à la 5e place avec 13 unités à son compteur.

Quatrième avec 13 points également, le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka se déplace pour sa part à Madrid pour y défier l'Atletico (11e avec 12 points) dans un choc qui promet.

Côté suisse, on notera aussi mardi le «derby» entre le Bologne de Freuler et Ndoye (33e, 2 points) et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel (9e, 12 points).