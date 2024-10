Les Young Boys ont concédé mercredi soir au Wankdorf une troisième défaite en autant de matches en Ligue des champions. Les Bernois ont dû s'avouer vaincus face à Yann Sommer et l'Inter Milan (0-1) malgré une performance honorable. Voici les trois points à retenir de cette première confrontation entre les deux clubs malgré les 200 et quelques petits kilomètres qui les séparent.

Young Boys – Inter 0-1 UEFA Champions League // Matchday 3 // Saison 24/25 23.10.2024

On a aimé...

... voir Young Boys faire taire «le malelingue» (les mauvaises langues). Alors que la «Gazzetta dello Sport» écrivait la veille de ce duel que le plus grand adversaire de l'Inter serait la pelouse synthétique du Wankdorf, les Bernois ont montré, après les claques reçues contre Aston Villa (3-0) puis Barcelone (5-0), qu'ils avaient des atouts à faire valoir.

Loin de se laisser impressionner par leur adversaire du soir, pourtant bien mieux coté qu'eux sur la scène européenne, les hommes de Joël Magnin, qui vivait son premier match de Ligue des champions en tant qu'entraîneur, ont malmené les Nerazzurri pendant 90 minutes et même dominé les 30 premières minutes de la rencontre, se créant plusieurs grosses occasions. On retiendra notamment les têtes d'Alan Virginius (22e) et Lukasz Lakomy (25e), tous deux parfaitement servis par Jaouen Hadjam, bien meilleur en attaque qu'en défense mercredi.

Preuve que la formation italienne ne s'attendait certainement pas à une telle opposition, son entraîneur Simone Inzaghi, qui avait laissé plusieurs cadres sur le banc au coup d'envoi, a rapidement revu ses plans en deuxième mi-temps.

On a moins aimé...

... le score. Premièrement, les Young Boys auraient mérité d'inscrire leur premier but de la saison dans la compétition. Au vu des occasions, parmi lesquelles la frappe de Joël Monteiro venue s'échouer sur le poteau de Yann Sommer à la 60e minute, qu'ils se sont procurés (20), les champions de Suisse en titre auraient même dû le faire, aussi grand soit le gardien qui se tenait en face d'eux, en toute objectivité bien sûr. Un peu de chauvinisme ne fait pas de mal de temps en temps.

Joël Monteiro : «Il faut accepter et avancer» YB - Inter : la réaction de Joël Monteiro (attaquant, YB). 23.10.2024

Deuxièmement, les Suisses auraient mérité le match nul face à cette pâle équipe italienne. «Vue la performance de notre équipe, la fin n'est pas méritée, mais c'est le football, il faut accepter et avancer. Et puis il faut prendre le positif, notamment le fait que nous ayons été solides défensivement», analysera d'ailleurs Joël Monteiro au micro de blue Sport.

Le facteur X...

... les jokers de luxe de l'Inter. Laissés par Inzaghi sur le banc au coup d'envoi en vue du derby d'Italie qui les attend dimanche face à la Juventus, Lautaro Martinez, Federico Dimarco et Marcus Thuram ont fini par faire craquer les Bernois dans le temps additionnel. Le Français a en effet délivré les siens à la 93e minute d'une reprise de volée sur un centre de l'Italien, après une talonnade de l'Argentin. «C'est la magie de la Ligue des champions», s'est d'ailleurs réjoui le buteur du soir au micro de blue Sport.

Un but tombé alors qu'on pensait que David von Ballmoos se dirigeait vers son premier blanchissage de la saison après avoir arrêté juste après le thé un penalty de Marko Arnautovic, concédé bêtement par Jaouen Hadjam. Mais le gardien suisse et ses coéquipiers devront encore prendre leur mal en patience avant de débloquer leur compteur en Ligue des champions cette saison.