Grandement menacé avant Noël, Edin Terzic a sauvé sa place sur le banc de Dortmund avec le parcours européen de son équipe. Il renaît de ses cendres au printemps, pour affronter le PSG en demi-finale de Ligue des champions (match aller mercredi à 21h).

Edin Terzic a mené le Borussia Dortmund jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions. KEYSTONE

ATS

Au moment d'entamer la trêve hivernale de trois semaines le 20 décembre, l'avenir d'Edin Terzic était plus qu'incertain, après une série de huit matches en championnat conclue avec 7 points sur 24 possibles, quand le duo de tête menait un rythme d'enfer, 21 points pour le Bayern et 20 pour le Bayer Leverkusen.

Toutefois, lors d'une réunion le 21 décembre, il convainc ses dirigeants de le conserver comme entraîneur, pour partir pour les fêtes de fin d'année l'esprit libre. Il peut notamment arguer d'une première phase en Ligue des champions remarquable, conclue à la première place d'un groupe relevé avec le PSG, l'AC Milan et Newcastle.

Une semaine plus tard, deux anciens joueurs du club, Nuri Sahin et Sven Bender, étaient nommés adjoints pour seconder Terzic. Et la renaissance du phénix pouvait commencer.

Garder la tête froide

Certes, le début de la phase retour en Bundesliga (sept victoires, deux matches nuls et une défaite) est un peu moins brillant que lors de la saison 2022/23 (neuf victoires et un match nul pour recoller aux Munichois et proposer une fin de saison à suspense), et l'écart avec le duo de tête est resté trop grand.

En revanche, en Ligue des champions, son équipe élimine le PSV Eindhoven en huitièmes de finale et renverse l'Atlético Madrid en quarts, avec un match retour spectaculaire (4-2 après avoir mené 2-0, puis avoir été rejointe 2-2).

«En tant que dirigeant, c'est parfois bien de ne pas se laisser entraîner, mais de rester dans l'analyse et de garder la tête froide», a glissé le patron du Borussia, Hans-Joachim Watzke, après la qualification pour le dernier carré.

Les larmes de mai 2023

Avec cette demi-finale, la première pour le club depuis l'épopée de 2012/13 jusqu'à la finale à Wembley, Terzic se place dans les pas de Jürgen Klopp, et continue de tisser sa relation particulière avec le mythique Mur Jaune du Westfalenstadion.

Enfant d'une «famille de travailleurs immigrés», il voit le jour à Menden en bordure sud-est de l'agglomération de Dortmund en 1982. Le football devient rapidement sa passion au début des années 1990, traversées par la guerre dans les Balkans qui a marqué son enfance.

Dans une région dense, avec des dizaines de clubs de 1re, 2e ou 3e division, les possibilités sont nombreuses mais son choix se porte sur le BVB fin 1991, le 23 novembre pour être précis, confiait-il au mensuel 11Freunde en mai 2021. «Je me souviens de peu de choses de mon enfance, mais ça c'était hyper impressionnant», expliquait-il à propos de son premier match au Westfalenstadion contre Duisbourg.

L'an passé, alors que Dortmund avait la possibilité de détrôner le Bayern après 10 sacres consécutifs de champion d'Allemagne, une photo d'Edin Terzic avait ressurgi. On le voit au stade olympique de Berlin le 12 mai 2012 pour la finale de la Coupe d'Allemagne (remportée 5-2 par Dortmund contre le Bayern), casquette noire vissée sur la tête, écharpe du BVB nouée autour du cou, survêtement gris et jaune sur les épaules, sourire aux lèvres.

Et après la dernière journée de Bundesliga la saison passée, et un match nul 2-2 contre Mayence insuffisant pour être sacré champion, c'est un autre cliché de Terzic qui a résumé son attachement aux ultras de Dortmund, larmes aux yeux en s'avançant vers le Mur jaune, inconsolable après avoir laissé le titre s'échapper à Munich.

