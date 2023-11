Le PSG, requinqué depuis sa débâcle à Newcastle début octobre, devra résister mardi en Ligue des champions contre l'AC Milan à l'accueil bouillant des tifosi à San Siro, au lendemain de heurts entre supporters qui ont fait un blessé côté parisien.

Les supporters milanais réservent un accueil particulier à Gianluigi Donnarumma. IMAGO

Lundi soir, un supporter parisien a été «gravement blessé» à coups de couteau au niveau de la jambe lors de heurts avec des fans italiens dans les rues de Milan, a indiqué la police italienne. Selon le Corriere della Sera, ses jours ne sont pas en danger. Des ultras milanais, tous vêtus de noir, armés de battes et fumigènes, ont attaqué des Parisiens dans le quartier de Navigli, selon des images circulant sur les réseaux sociaux.

Cette attaque survient moins de deux mois après qu'un supporter de Newcastle a été poignardé dans le même quartier de la ville lombarde, également avant un match de C1 contre Milan. Le match contre le PSG a été classé à risque en raison de la venue des 4’300 supporters parisiens.

L'AC Milan a réagi dans un communiqué à ces agressions pour «condamner toute forme de violence : le football est pour nous synonyme de passion, pas de haine, le sport est censé unir, pas diviser». Le PSG, contacté par l'AFP, n'a lui pas répondu pour le moment.

«Aucun supporter souhaitant exprimer sa passion, y compris lorsqu'il se déplace pour soutenir son équipe à l'extérieur ne devrait être attaqué ni même se sentir menacé», a de son côté réagi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, sur X (anciennement Twitter) avant d'apporter «(son) soutien ainsi que tous (ses) vœux de prompt rétablissement au supporter violemment agressé».

Un match capital pour les 8es de finale

A sept heures du coup d'envoi, des fans du PSG se sont rassemblés dans le calme près de la gare centrale de Milan. Un groupe, tout habillé de noirs, s'est rendu en cortège vers le Duomo, la principale attraction touristique de la capitale lombarde, où sont réunis par grappes des supporters, essentiellement milanais, sous une forte surveillance policière.

Malgré le soutien attendu de leurs fans, il faudra aux Parisiens tenir tête au public dans la chaude ambiance de San Siro. «Je pense que les tifosi vont tout faire pour soutenir notre équipe», a prévenu lundi Stefano Pioli, l'entraîneur du club milanais.

Pour Paris, le chemin vers les huitièmes de finale de C1 passe forcément par une bonne performance à San Siro : en tête du groupe F, le PSG ne compte que deux points d'avance sur Newcastle et Dortmund, avant la réception des Anglais et un déplacement chez les Allemands et leur «mur jaune» dressé par un autre public chaud-bouillant. Demi-finaliste de l'édition 2022, le Milan est, lui, dernier du groupe F avec deux points et aucun but marqué en trois matches.

Mais les craintes côté PSG sont tenaces, tant le match à St James Park avait été un naufrage, surtout sur le plan mental (défaite 4-1). Les Parisiens avaient alors semblé totalement intimidés par l'ambiance créée par les fans anglais.

Sifflets et billets pour Donnarumma

Et à Milan, celui qui devra plus particulièrement résister à cette pression est l'ancien gardien rossonero Gianluigi Donnarumma, même si, comme lui, Milan Skriniar et Achraf Hakimi, deux anciens défenseurs de l'Inter Milan, font aussi leur retour à San Siro.

Selon la presse italienne, les ultras de la Curva Sud ont prévu de distribuer avant le coup d'envoi du match des sifflets et des liasses de faux billets, pour les jeter à l'entrée sur le terrain de Donnarumma en souvenir de son départ mouvementé pour le PSG en 2021.

Cette pression a été vite évacuée par l'entraineur du PSG Luis Enrique. «On en a rigolé ensemble. Il a déjà rejoué ici lors d'un Italie-Espagne en sélection et j'étais sur le banc d'en face. Cela arrive souvent dans le foot», a-t-il dédramatisé.