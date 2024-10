La blessure musculaire de Kevin De Bruyne, survenue mi-septembre, n'est «pas un gros problème» mais le joueur «ne se sent toujours pas bien», a déclaré mardi Pep Guardiola, questionné sur l'absence prolongée du milieu offensif belge. L’entraîneur de Manchester City est également revenu sur les blessures subies par les joueurs avec leur équipe nationale.

Pep Guardiola a fait le point sur les joueurs blessés à Manchester City. IMAGO/Every Second Media

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le joueur de 33 ans s'est blessé à l'aine le 18 septembre contre l'Inter Milan en Ligue des champions et n'a pas repris la compétition depuis, malgré un retour progressif à l'entraînement. «Ce n'est pas un gros problème, mais il ne se sent pas tout à fait bien», a déclaré Guardiola mardi en conférence de presse, à la veille de recevoir le Sparta Prague.

«Kevin n'a plus 22 ans. Il doit être en pleine forme pour déployer son football. S'il ne se sent pas complètement à l'aise, il ne peut pas exprimer au mieux son incroyable potentiel», a ajouté l'entraîneur, repoussant l'hypothèse d'une rechute concernant le Belge. Il s'entraîne «un peu mieux», certes, mais «il m'a dit : ‘je ne me sens pas bien’. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, il doit prendre son temps», a-t-il conclu.

De Bruyne a manqué cinq mois de compétition la saison dernière après une blessure survenue contre l'Inter Milan, déjà, durant la finale de la Ligue des champions remportée en juin 2023.

Manchester City compte quatre absents au total pour la réception des Tchèques du Sparta, mercredi (21h00) en Angleterre, avec également Kyle Walker, Rodri et Oscar Bobb, dont le retour est espéré en «janvier ou février» par son entraîneur. Walker est revenu blessé (genou) du dernier rassemblement avec l'équipe d'Angleterre, engagée en Ligue des nations. «C'est comme ça», a simplement commenté Guardiola.

«Les clubs nous paient, pas les équipes nationales»

Il s'est dit en revanche particulièrement contrarié par les blessures subies par des internationaux lors des matches amicaux, surtout en fin de saison quand les enjeux sont au plus haut en club.

C'est arrivé avec John Stones en mars avant des quarts de finale de C1 et en pleine bataille pour le titre en Premier League, a-t-il rappelé. «Je n'ai jamais été aussi en colère qu'à ce moment-là. (...) Les clubs nous paient, pas les équipes nationales. En amical, vous pouvez jouer, bien sûr, mais vous ne pouvez pas revenir blessé», a expliqué Guardiola.

En Ligue des champions, les «Citizens» comptent quatre points après un match nul contre l'Inter (0-0) et une victoire 4-0 contre Bratislava.