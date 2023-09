Pour son entrée en lice en Ligue des champions, YB va affronter mardi soir à Berne un premier gros morceau avec le RB Leipzig. Les Bernois estiment néanmoins avoir des chances.

«Une équipe de grande qualité avec beaucoup de dynamisme, de puissance et un côté très joueur.» Voici comment l'entraîneur Raphaël Wicky décrit son adversaire allemand. «Bien sûr, la Ligue des champions est d'un autre niveau que la Super League, poursuit-il. Mais nous voulons être encore européen l'année prochaine et nous avons l'ambition de gagner à chaque match. Nous savons que si nous sommes dans un bon jour, nous pouvons aussi embêter des équipes comme Leipzig.»

Le club de l'ex-Allemagne de l'Est n'a peut-être pas le rayonnement du Bayern ou de Dortmund, mais il ne fait aucun doute pour Wicky qu'il appartient au top 3 de la Bundesliga. «On voit une philosophie claire, explique-t-il. Défensivement et offensivement, on y voit une vraie patte.»

Wicky est bien évidemment conscient que Manchester City et Leipzig sont les deux favoris logiques aux deux premières places. Mais cela ne signifie pas que lui et son équipe se sentent incapables de faire mieux que la 3e place devant l'Etoile Rouge Belgrade, un adversaire probablement de même niveau, avec lequel ils lutteront au printemps pour une place en phase à élimination directe de l'Europa League.

Profiter des absences à Leipzig

Si les Young Boys veulent avoir leur mot à dire dans la lutte pour l'accès aux huitièmes de finale avec les deux poids lourds, il faudrait presque plus qu'un point mardi devant leur public. Avec du courage et de la solidarité, cela peut passer. «Bien sûr que nous ne sommes pas les favoris, note Wicky. A ce niveau, tu dois pouvoir défendre de manière compacte et efficace, mais l'objectif n'est pas de nous replier dès la première minute. Je veux voir une équipe ambitieuse.»

Outre la pelouse synthétique inhabituelle pour Leipzig, les Young Boys, qui n'ont pas encaissé le moindre but lors des cinq derniers matches, ont l'avantage de pouvoir puiser dans leur effectif, alors que Leipzig doit se passer de deux joueurs clés blessés, le capitaine Willi Orban et Dani Olmo.

Et Wicky sait comment s'imposer face aux poids lourds européens. Avec le FC Bâle, l'homme de 46 ans avait fêté des victoires contre Manchester United et Benfica en Ligue des champions lors de la saison 2017/18. Il a même battu Manchester City, même si ce n'était qu'en huitième de finale retour après un 4-0 encaissé en Angleterre.

L'expérience a surtout appris quelque chose au coach valaisan: «Tu dois croire en toi et te dépasser en tant qu'équipe, avoir du courage et bien entendu un brin de chance. Et aussi être efficace. Parce que les rares occasions que tu as, tu dois les saisir. C'est avec cette vision et cette ambition que nous devons aborder le match.»

ats