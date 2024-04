«La saison n'est pas encore perdue, elle sera terminée quand elle sera terminée», a affirmé Thomas Tuchel, l'entraîneur d'un Bayern Munich convalescent, avant d'affronter Arsenal mardi en Ligue des champions, une compétition où le club allemand a «plus d'expérience».

Thomas Tuchel y croit fort en Ligue des champions Keystone

AFP ATS

Le géant allemand aux six titres en Ligue des champions traverse une saison pénible en Bundesliga, totalement distancé dans la course au titre par le Bayer Leverkusen après deux nouveaux revers concédés d'affilée.

«On est dans la critique et c'est mérité après nos performances en Championnat et en Coupe», a admis Tuchel en conférence de presse, lundi à Londres. «La constance dans nos performances n'était pas là, (ni) la faim, la passion que l'on attend de nous en Bundesliga», a-t-il listé.

Mais le Bayern a joué à «un niveau plus haut» sur la scène européenne, atteignant une nouvelle fois le top 8. «L'objectif minimal est atteint, il y a aussi de grandes équipes qui ne sont pas en quarts de finale et on l'oublie souvent», a souligné l'entraîneur qui partira en fin de saison.

Tuchel a souligné le temps accordé à Mikel Arteta pour faire grandir son équipe, une critique voilée à l'attention de ses propres dirigeants.

«On voit sa signature»

«Il y a eu un changement de culture complet avec Arteta, on y voit sa signature. Le club savait clairement quel chemin il voulait emprunter avec lui, et ça paie massivement maintenant. L'équipe et l'entraîneur ne font qu'un, ça se voit», a-t-il déclaré.

L'équipe du nord de Londres pratique un jeu «très fluide, dominant, agressif, c'est très difficile de leur mettre des buts. Ils méritent les plus grands compliments».

«Mais, parce qu'il y a toujours un mais, nous allons essayer d'être forts demain (mardi), nous allons essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas la Premier League, c'est la Ligue des champions. Nous avons plus d'expérience dans cette compétition».

Arsenal dispute son premier quart de finale de C1 depuis 2010. A l'inverse, le Bayern s'y retrouve pour la 22e fois de son histoire (un record), la 12e fois en 13 années.