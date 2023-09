«Le miracle» - Yann Sommer fait fondre toute l’Italie

Yann Sommer a réussi une prestation magistrale mercredi soir lors de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Les prouesses du gardien helvétique ont permis à l’Inter Milan d’arracher un point contre la Real Sociedad (1-1).

Real Sociedad – Inter 1-1 UEFA Champions League, Groupe D, Matchday 1 20.09.2023

Les Transalpins, finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions, ont failli manquer leur entrée en lice mercredi soir sur la pelouse de la Real Sociedad. Heureusement pour eux, leur capitaine Lautaro Martinez est parvenu à égaliser en toute fin de rencontre. Cependant, le héros de cette partie se nomme Yann Sommer.

L’ange gardien de l’équipe de Suisse a, en effet, maintenu les Milanais dans le match en effectuant plusieurs parades décisives. Sa magnifique prestation a été saluée par les médias italiens.

«La Gazzetta dello Sport» consacre pas moins de trois articles à l’ancien cerbère du Bayern Munich. Ce dernier obtient la meilleure note des joueurs de l’Inter. Le journal parle aussi du «miracle de Sommer». «Nous sommes restés dans le match grâce à Sommer», lâche encore Simone Inzaghi dans les colonnes du célèbre quotidien.

🤯 ¡Qué paradón de Yann Sommer!



W O W pic.twitter.com/zM2Oh3z5kb — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) September 20, 2023

Yann Sommer, le meilleur

Le «Corriere dello Sport» parle également en première page des arrêts décisifs de Yann Sommer et précise : «En deuxième mi-temps, Sommer a maintenu l'équipe d'Inzaghi dans le match.» Même son de cloche du côté de «la Repubblica» qui écrit : «Sommer a été le meilleur joueur pour l'Inter. Il a prouvé une fois de plus qu'il est le gardien solide et fiable dont l'Inter a besoin».

Après le match, Yann Sommer a commenté sa belle prestation lors d'une interview au bord du terrain : «C'était un moment important parce qu'ils ont eu de bonnes occasions de but. Je suis content que ça se soit passé comme ça».

Le natif de Morges espère rééditer une telle performance ce dimanche lors du déplacement de l’Inter à Empoli.