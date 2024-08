Les Young Boys vont jouer gros mercredi soir (21h00) dans un Wankdorf à guichets fermés. Les Bernois y accueilleront Galatasaray en play-off aller de la Ligue des champions.

Il s'agira donc pour Patrick Rahmen et ses joueurs de prendre l'avantage avant le match retour en Turquie, où les clubs suisses ont historiquement toujours des difficultés: sur 18 matches de Coupes d'Europe dans ce pays, ils n'ont gagné que deux fois...

Mais le début de saison des Bernois est loin de répondre aux attentes. En cinq matches de Super League, ils n'ont pas encore gagné, enchaînant trois défaites d'entrée puis deux nuls. Certes, ils ont enfin fêté un succès ce week-end, 10-0 en Coupe contre un club de 2e Ligue, mais cela n'a pas gommé les incertitudes et le manque de confiance consécutifs à cette entame ratée.

Tirage le plus difficile

L'attaquant Cedric Itten, auteur de trois buts samedi en Coupe, est conscient de l'ampleur de la tâche qui attend son équipe. «C'est sans aucun doute le tirage le plus difficile que nous pouvions avoir. En plus, on joue d'abord chez nous. C'est pourquoi je pense que Galatasaray est le favori», a-t-il déclaré.

La question peut se poser de savoir si YB est vraiment prêt. «Le départ ne s'est évidemment pas passé comme on le souhaitait. Mais la chance n'a pas été de notre côté, si je pense aux cartons rouges malheureux contre Sion et Yverdon. Après, il y a eu des blessures et l'arrivée de nouveaux joueurs, qui doivent s'intégrer. Mais nous sommes sur la bonne voie, on l'a montré avec le 10-0 contre Printse-Nendaz. Et puis, c'est une autre compétition. On peut laisser de côté le championnat pendant deux semaines et nous concentrer totalement sur ce grand objectif», a encore dit Itten.

Entraîneur suspendu

En face, Galatasaray est bien mieux rentré dans son championnat, avec deux victoires 2-1 à domicile contre Hatyaspor puis en déplacement à Konysapor. «Notre but est évidemment de jouer à nouveau la Ligue des champions. Mais nous nous préparons à une double confrontation difficile», a déclaré l'entraîneur Okan Buruk (50 ans), qui ne pourra pas diriger son équipe au bord du terrain. Il est en effet suspendu pour deux matches par l'UEFA pour comportement antisportif.

Seul club turc à avoir soulevé une Coupe d'Europe (celle de l'UEFA en 2000), Galatasaray compte 24 titres de champion de son pays, un record, tout comme son nombre de victoires en Coupe de Turquie (18). Lors des 50 dernières années, le club stambouliote a affronté six fois un adversaire suisse sur le front européen, et a chaque remporté la double confrontation...

