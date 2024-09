À la veille de la première journée de la Ligue des champions nouvelle formule, le gardien de Liverpool, Alisson, a déploré lundi que l'avis des joueurs soit ignoré face à la multiplication des matches.

«Parfois, personne ne demande aux joueurs ce qu'ils pensent de l'ajout de matches», a déclaré le gardien brésilien en conférence de presse avant le match contre l'AC Milan. «Peut-être que notre opinion ne compte pas, mais tout le monde sait ce que nous pensons du fait d'avoir plus de matches. Tout le monde en a marre.»

Dans la nouvelle formule de la Ligue des champions, où les groupes sont supprimés au profit d'une poule unique, chaque club engagé disputera au moins huit matches et non plus six avant une éventuelle participation à la phase à élimination directe.

Autre changement majeur attendu cette saison, la refonte de la Coupe du monde des clubs élargit cette compétition organisée par la FIFA à 32 équipes qui s'affronteront de la mi-juin à la mi-juillet.

Au début du mois, le syndicat mondial des footballeurs, la FIFPro, a réclamé des mesures de protection pour les joueurs, soumis à une charge de travail excessive dans un calendrier qui ne cesse de s'allonger.

«Nous comprenons qu'il y a le côté médias et télévision, le côté UEFA, FIFA, la Premier League et d'autres compétitions nationales», a poursuivi Allison. «Nous ne sommes pas stupides. Nous comprenons que les gens veulent plus de matches, mais la chose la plus raisonnable serait que toutes les parties que j'ai mentionnées et les personnes responsables du calendrier s'assoient ensemble et écoutent toutes les parties, y compris les joueurs.»

Liverpool pourrait disputer plus de 60 matches cette saison, après en avoir joué 58 la saison dernière. Alisson a disputé lui plus de 40 matches en 2023-24, en club et en sélection.