«Nous ne venons pas assister à la remise du trophée au Real Madrid»

Onze ans après sa défaite contre son grand rival, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund est de retour ce samedi soir à Wembley pour y disputer une nouvelle finale - sa troisième - de Ligue des champions. Si beaucoup voient déjà le Real Madrid vainqueur, le Suisse Gregor Kobel et ses coéquipiers entendent bien déjouer les pronostics.

Edin Terzic durant l'entraînement du Borussia Dortmund vendredi soir, à 24h de la finale. IMAGO

Clara Francey, à Londres Clara Francey

La fièvre de la Ligue des champions s'empare à nouveau de Wembley ce samedi soir avec une finale inédite entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Si sur le papier les Espagnols sont les favoris, sur le terrain, les Allemands espèrent bien créer la surprise et soulever une deuxième fois le prestigieux trophée.

«Avant la finale de l'Europa League, j'avais dit que je sentais l'Atalanta capable de battre le Bayer Leverkusen et les Italiens l'ont fait. Après Dublin, Londres nous réserve peut-être aussi une surprise. Le Real Madrid est favori, c’est certain, mais j’ai une part de moi qui me dit que Dortmund peut gagner, que sur un match les Allemands peuvent déjouer les pronostics comme ils l'ont fait contre le PSG et même l'Atlético. C’est du 70-30 pour le Real», analyse Stéphane Henchoz qui, en qualité de consultant, co-commentera cette finale sur blue Sport.

Pour Luka Modrić, c'est même du «fifty-fifty». «Les gens pensent que nous sommes favoris, mais ce n'est pas le cas. C'est du 50-50. Nous avons beaucoup de respect pour Dortmund. C'est une grosse équipe, qui a fait un très beau parcours en Ligue des champions cette saison, et même si nous sommes confiants, nous devrons nous battre jusqu'au bout et montrer que nous méritons de gagner», a prévenu vendredi soir en conférence de presse le milieu de terrain du Real Madrid qui, en cas de victoire des Merengue, soulèverait comme Toni Kroos, Dani Carvajal et Nacho sa... 6e coupe aux grandes oreilles !

S'ils savent que face aux hommes de Carlo Ancelotti le défi est grand, le Real Madrid étant l'équipe la plus titrée en Ligue des champions (14), les Allemands ne partent pas défaitistes, loin de là. «Il n'y a rien de plus grand que le Real Madrid, certes. Mais nous avons prouvé cette saison que le Borussia pouvait aussi faire de grandes choses. Si nous ne croyions pas en nos chances, nous serions restés à Dortmund», a expliqué le milieu offensif du Borussia Dortmund Julian Brandt.

«Une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. Et sur un match, même face au Real Madrid, je pense que tout est possible. Ils sont les favoris, nous pas, mais nous ne l'étions pas non plus contre l'Atlético et le PSG. Si nous faisons preuve de courage et que nous ne venons pas seulement assister à la remise du trophée au Real, alors nous aurons une chance», a ensuite surenchéri l'entraîneur du club de la Ruhr Edin Terzic.

Les Madrilènes, qui ont remporté les huit dernières finales de C1 qu'ils ont disputées, assumeront-ils une fois de plus leur statut de favori ou les Allemands parviendront-ils à créer l'exploit ? Réponse ce samedi soir.

