«Passez de bonnes vacances.» Le Borussia Dortmund s'est gentiment moqué du Paris Saint-Germain mercredi matin sur le réseaux sociaux, en réponse à des tweets envoyés par le club parisien après sa qualification pour les demi-finales aux dépens du FC Barcelone.

PSG – Dortmund 0-1 UEFA Champions League, Demi-finales, Match retour 07.05.2024

AFP Nicolas Larchevêque

Pour fêter sa victoire à Barcelone le 16 avril et sa présence dans le dernier carré de la C1, le Paris SG avait posté le lendemain matin sur son compte X (anciennement Twitter) un photomontage d'une montgolfière aux couleurs du Barça, échoué dans la Seine au pied de la Tour Eiffel. Il avait accompagné son illustration, où le soleil se levait doucement, du titre de la chanson de Jacques Dutronc: «Il est cinq heures, Paris s'éveille».

En français dans le texte, le Borussia Dortmund a répondu mercredi matin en deux temps, toujours sur X, après la qualification de son équipe pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du club parisien. Il a d'abord tweeté «Bonjour. C'est 5:09», comme le chiffre 09 qui apparait sur le logo du BVB, en référence à l'année de fondation du club de la Ruhr, en 1909.

Bonjour. C‘est 5;09. — Borussia Dortmund (@BVB) May 8, 2024

Quatre heures et demie plus tard, le Borussia a publié à son tour un photomontage d'une montgolfière aux couleurs jaunes et noires du BVB s'envolant depuis une plage vers la finale à Wembley. «Passez de bonnes vacances», a souhaité le Borussia aux Parisiens, réduits aux cabines de plage et aux châteaux de sable, quand Dortmund tentera de décrocher une deuxième Ligue des champions le 1er juin, après celle de 1997.