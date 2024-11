Il affole les compteurs et pourrait bien être le principal animateur du prochain mercato estival en Europe: le Suédois Viktor Gyökeres est devenu en l'espace d'un an et demi l'attaquant le plus prolifique du continent et l'arme fatale du Sporting Portugal, qui accueille Arsenal en Ligue des champions, mardi.

AFP Gregoire Galley

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis son arrivée au club lisboète en 2023, le joueur scandinave n'en finit pas d'enchaîner les buts et de donner le tournis aux défenses adverses. Après 43 réalisations, toutes compétitions confondues, la saison dernière, sa première au Portugal, le natif de Stockholm (26 ans) est resté sur la même lancée lors de l'exercice 2024-2025, avec un total ahurissant de 24 buts en 19 rencontres.

Son triplé le 5 novembre en C1 face à Manchester City, terrassé 4-1 au stade Jose-Alvalade, a fait le tour du monde et deux semaines plus tard, il en plantait quatre contre l'Azerbaïdjan avec sa sélection en Ligue des nations (6-0), trois jours après avoir ouvert le score face à la Slovaquie (2-1).

Le début de carrière de Gyökeres s'est pourtant effectué dans l'anonymat le plus complet. Arrivé en Premier League à Brighton en 2018, en provenance de son club formateur en Suède, l'IF Brommapojkarna, il est rapidement prêté à Sankt Pauli (Allemagne), puis à Swansea et à Coventry, où il se distingue en Championship, la D2 anglaise, entre 2020 et 2023.

C'est sa signature au Sporting Portugal qui va subitement changer la donne et lui permettre de basculer dans une autre dimension, aiguisant les appétits sur un marché des avant-centres en manque de tête de gondole. Puissant, athlétique et d'une adresse diabolique dans la surface, Gyökeres (1,87m) fait désormais tourner la tête des grands d'Europe.

«Pas pressé»

Si son opération à un genou fin mai a sans doute refroidi les ardeurs des potentiels acheteurs l'été dernier, son nom reste régulièrement associé aux plus grosses cylindrées même si la direction du Sporting ne souhaite pas se précipiter pour l'instant.

Un départ cet hiver de l'attaquant d'origine hongroise, sous contrat jusqu'en 2028, n'est ainsi pas prévu, alors que les Lisboètes effectuent un début de saison canon.

Tenants du titre, ils ont déjà pris le large en tête du championnat portugais et sont extrêmement bien positionnés pour accéder aux 8e de finale de la Ligue des champions, avec une 2e place après quatre journées, avant la réception des Gunners.

«Il est très, très, très difficile qu’il parte en janvier, même si dans la vie rien n'est impossible», a récemment lâché le président du club Frederico Varandas au sujet d'un joueur qui possède une clause de sortie de 100 millions d'euros. Le principal intéressé veut lui aussi prendre son temps et ne se voit pas quitter Lisbonne immédiatement.

«Evidemment, je veux jouer toute la saison avec le Sporting et je me sens bien là-bas, donc je ne suis pas pressé de déménager. Nous verrons le moment venu», a-t-il déclaré le 16 novembre après le match Suède-Slovaquie.

Il est donc encore un peu tôt pour spéculer sur l'avenir du N.9 suédois. Une chose est certaine: la probable future vente de Gyökeres, acheté 24 millions d'euros à Coventry, soit le transfert le plus cher de l'histoire du Sporting, assurera aux dirigeants portugais une très belle plus-value.