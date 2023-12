Tout reste possible derrière Borussia Dortmund dans le groupe F de la Ligue des champions avant la 6e journée mercredi. Les trois autres clubs peuvent encore se qualifier pour les 8es de finale.

L’AC Milan d’Olivier Giroud peut encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. IMAGO/LaPresse

Ce «groupe de la mort» a bien mérité cette appellation. Le Borussia Dortmund (1er/10 pts) de Gregor Kobel est déjà certain de sa qualification, mais le BVB a encore un objectif: finir en tête, ce qu'il obtiendra en évitant la défaite face au Paris Saint-Germain (2e/7 points).

Le PSG doit pour sa part trembler, car rien n'est fait pour l'équipe de Kylian Mbappé. Elle peut arracher la 1re place si elle gagne à Dortmund. La qualification lui sera aussi acquise en cas de nul en Allemagne, pour autant que Newcastle (3e/5 pts) ne s'impose pas contre l'AC Milan (4e/5 pts). Une défaite pourrait aussi quand même qualifier les Parisiens si, dans le même temps, le score restait nul à St-James Park entre les Magpies et les rossoneri.

Pour le Newcastle de Fabian Schär, la victoire sera impérative. Les Anglais devront en plus espérer que le PSG ne gagne pas à Dortmund. Noah Okafor et l'AC Milan ont aussi de minces espoirs de qualification: ils devront l'emporter à Newcastle et espérer que le BVB batte le PSG.

Dans le groupe E, les deux qualifiés sont connus. Reste à attribuer la 1re place entre l'Atlético Madrid (1er/11 pts) et la Lazio Rome (2e/10 pts), qui seront aux prises en Espagne. Les Colchoneros finiront en tête s'ils ne perdent pas.

Un véritable 8e de finale aura lieu dans le groupe H, où Barcelone (1er/12 pts) est déjà qualifié. Porto (2e/9 pts) recevra le Shakhtar Donetsk (3e/9 pts). Les Portugais passeront en cas de victoire ou de nul, alors qu'un succès est impératif pour les Ukrainiens.

ats