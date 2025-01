Un autogoal sauve City de l'humiliation, le PSG peut remercier Dembélé

Manchester City l’a échappé belle ! Victorieux de cette Ligue des Champions en 2023, les Mancuniens verront finalement le printemps après avoir fait face à bien des vents contraires.

Manchester City – Club Brugge 3-1 UEFA Champions League // Matchday 8 // Saison 24/25 29.01.2025

ATS Clara Francey

Une semaine après la défaite 4-2 à Paris, Manuel Akanji et ses coéquipiers ont assuré leur qualification pour les seizièmes de finale à la faveur de leur succès 3-1 devant le FC Burges d’Ardon Jashari lors de la soirée la plus copieuse de l’histoire de la compétition avec 18 matches programmés à 21h00. Mais menés à la pause après une réussite du Nigérian Raphael Onyedika, ils sont vraiment revenus de loin. Un rush de Mateo Kovacic, un autogoal de l’Equatorien Joel Ordonez et une réussite de Savinho leur ont permis de renverser la table.

Paris impressionne

A Stuttgart, le Paris St. Germain n’a pas, en revanche, tardé pour classer l’affaire. Avec une réussite de Bradley Barcola et un doublé d’un Ousmane Dembélé au sommet de son art, les Parisiens menaient déjà 3-0 à la pause avant de s’imposer finalement 4-1. Même si Gianluigi Donnarumma a réalisé un arrêt magnifique juste avant le 2-0, Paris a confirmé l’impression laissée contre Manchester City : la greffe semble avoir enfin prise pour Luis Enrique et Paris s’avance comme un candidat au titre. Même s’il doit passer par la case des seizièmes de finale.

VfB Stuttgart – PSG 1-4 UEFA Champions League // Matchday 8 // Saison 24/25 29.01.2025

Battu 3-2 à Eindhoven avec une équipe très largement remaniée, Liverpool n’aura pas réussi le grand huit.

PSV – Liverpool 3-2 UEFA Champions League // Matchday 8 // Saison 24/25 29.01.2025

Mais malgré cette défaite, Liverpool a remporté cette phase de ligue devant le FC Barcelone, tenu en échec (2-2) par l’Atalanta. Les deux équipes ne pourront pas s’affronter avant la finale de Munich.

Barcelona – Atalanta 2-2 UEFA Champions League // Matchday 8 // Saison 24/25 29.01.2025

Sombre pour soirée pour Denis Zakaria et Monaco

Cette ultime soirée fut bien sombre Denis Zakaria et l’AS Monaco. A San Siro face à l’Inter d'un Yann Sommer toujours aussi impérial, le Genevois et ses coéquipiers ont été battus 3-0 sur un triplé de Lautaro Martinez dans une rencontre à sens unique. Denis Zakaria a été sanctionné d’un penalty – sévère - pour une faute sur Marcus Thuram à la 3e avant que Christian Mawissa n’écope d’un carton rouge à la 12e. Pour l’AS Monaco et ses supporters, la suite ne fut qu’un long chemin de croix.

Inter – Monaco 3-0 UEFA Champions League // Matchday 8 // Saison 24/25 29.01.2025

Mais comme Lille, Brest et Paris, l’AS Monaco pourra poursuivre l’aventure.

Brest – Real Madrid 0-3 UEFA Champions League // Matchday 8 // Saison 24/25 29.01.2025

LOSC – Feyenoord 6-1 UEFA Champions League // Matchday 8 // Saison 24/25 29.01.2025

Le classement de la phase de ligue :