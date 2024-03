Manuel Akanji a remporté mercredi pour la première fois un trophée d'«homme du match» dans une rencontre de Ligue des champions. Il plaira à ses fils, pense la star de la Nati.

Après sa victoire 3-1 lors du match aller, Manchester City se devait de conclure cette confrontation devant son public face à Copenhague en 8es de finale retour (succès 3-1 également). C'est justement Manuel Akanji qui a montré le chemin aux Citizens en ouvrant rapidement le score (5e). Le défenseur suisse a repris un corner d'une reprise de volée directe, digne d’un vrai attaquant. «Je pensais encore que le ballon pouvait me passer au-dessus de la tête. J'ai vu le ballon descendre sur mon pied, j'ai essayé de tirer et il est rentré. J'étais très heureux», a déclaré le joueur de 28 ans à propos de son but.

Manuel Akanji marque déjà pour la deuxième fois cette saison en Ligue des champions. Contre YB au Wankdorf en octobre dernier, il avait ouvert le score et mis son équipe sur la voie de la victoire (3-1). Le Suisse a ainsi marqué plus de buts en six matches de Ligue des champions cette saison que lors de ses 40 premiers matches en C1 (une réussite). Particularité : Akanji a marqué chacun de ses trois buts en Ligue des champions sur un coup de pied arrêté.

«Nous avons fait ce que nous devions faire»

Le patron de la défense de la Nati a également été désignée «homme du match» à l’issue de la partie. «Je n'aurais jamais pensé remporter ce trophée. Mais c'est un bon sentiment de rentrer à la maison avec. Mes fils vont l’adorer, c’est certain», constate Akanji. Ce dernier et ses coéquipiers ont traversé une petite période creuse, mais après la pause, ils ont essayé de faire de leur mieux pour ne pas donner beaucoup d'occasions à l'adversaire. Sa conclusion : «Nous avons fait ce que nous devions faire».

Avec la victoire contre Copenhague, l'équipe de Pep Guardiola est désormais invaincue depuis 30 matches de Ligue des champions à domicile (28 victoires, 2 nuls), seul Barcelone est resté plus longtemps sans défaite à domicile (38 matches) de 2013 à 2020.

Mais il n'y a pas qu'à l'Etihad Stadium qu'Akanji & Co. sont forts : City est invaincu depuis 21 matches de Ligue des champions et continue ainsi à consolider le record du club dans la catégorie reine. Avec cette 10e victoire consécutive, les Skyblues se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la septième fois consécutive.

Les stars de City ont ainsi gagné en confiance avant le match au sommet de la Premier League qui aura lieu dimanche prochain chez le leader, Liverpool. Les deux équipes ne sont séparées que par un point au classement.