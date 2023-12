Le FC Lugano disputera jeudi son dernier match de Conference League au Letzigrund de Zurich. Les Tessinois y accueilleront Besiktas Istanbul dans un match pour beurre, les deux clubs n'ayant plus aucun espoir de poursuivre leur parcours européen début 2024.

A Istanbul le 5 octobre dernier, Lugano avait signé un incroyable exploit face au Besiktas. IMAGO

Lugano avait gagné 3-2 à l'aller en Turquie, après avoir été mené de deux longueurs. Avec alors quatre points en deux rencontres, les perspectives semblaient bonnes. Mais depuis, les bianconeri ont subi trois défaites consécutives.

Comme le Besiktas, qui ne compte qu'un point après une campagne calamiteuse, n'a plus rien à jouer non plus, cette partie n'aura vraiment aucun enjeu. L'affluence devrait donc être extrêmement maigre jeudi à 21h00.

pavo, ats