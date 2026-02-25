  1. Clients Privés
Conference League Le Lausanne-Sport face à son avenir et celui du football suisse

par Lucien Willemin

25.2.2026 - 09:02

Le Lausanne-Sport accueille le Sigma Olomouc jeudi avec l'ambition de poursuivre son aventure en Conference League. Les Vaudois doivent remporter ce play-off retour pour rallier les 8es de finale.

Keystone-SDA, par Lucien Willemin

25.02.2026, 09:02

Le match nul presque inespéré ramené de Tchéquie jeudi dernier (1-1) place le LS en position favorable. Les Lausannois doivent assumer un statut de favori dans leur enceinte de la Tuilière (21h00), là où ils n'ont encore jamais perdu cette saison sur la scène européenne.

Mais pour espérer disputer la «vraie» phase à élimination directe de la C4, et affronter l'AEK Larnaca (Chypre) ou Mayence (Allemagne) en 8es de finale, les joueurs de Peter Zeidler devront hausser le curseur par rapport au match aller.

Si l'on omet le (joli) but de l'Anglais Nathan Butler-Oyedeji, Lausanne n'a pas vraiment eu voix au chapitre sur la pelouse abîmée d'Olomouc. En deuxième période, la domination des Tchèques a été totale et il s'en est fallu de peu pour que le club de Super League ne rentre à la maison avec un ou plusieurs buts de retard.

Sept matches sans gagner

Trois jours après son voyage en Moravie, le LS a par ailleurs dû enchaîner avec un déplacement à Lugano dont il est rentré bredouille (défaite 2-1). La forme actuelle des Lausannois n'incite pas vraiment à l'optimisme: ils n'ont remporté aucun de leurs sept derniers matches.

Mais voilà, le LS est de retour dans son antre, sur «son» terrain synthétique qui revient au centre des discussions à chaque match de Conference League ou presque. C'est là qu'il a fait douter le Besiktas (1-1), torpillé Breidablik (3-0) et signé un succès de prestige contre la Fiorentina (1-0).

Prolonger ce parcours européen, cette éclaircie inattendue qui tranche avec les difficultés hebdomadaires de Lausanne en Super League, ferait par ailleurs du bien à tout le football suisse. Le LS est le dernier représentant helvétique en Coupe d'Europe et le seul encore à même de faire progresser la Suisse au classement UEFA, qui sert à attribuer le nombre de tickets européens à chaque pays.

