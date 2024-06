Kevin De Bruyne, capitaine de la Belgique, après la qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro, s’est exprimé devant les caméras de la RTBF.

Les Belges affronteront les Bleus en huitièmes. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

AFP Melchior Cordonier

«Je suis content, on est qualifiés. On mérite de gagner. On a bien commencé en pressant très haut mais l’efficacité n'a pas été au rendez-vous. Ça n’a pas toujours bien fonctionné au niveau offensif malgré quelques frappes.»

«La fin de rencontre, il fallait simplement penser à se qualifier. On ne pouvait pas prendre de risque. On ne sera pas favori contre la France mais on sait que lors d’un tournoi, on doit jouer les meilleurs.»

Wout Faes, défenseur de la Belgique, sur la RTBF : «C'était un match particulier. On a eu les occasions pour gagner, les Ukrainiens aussi. L’important est d’être qualifié. On a oublié de marquer en première période. Cela aurait changé le match. En fin de rencontre, il fallait de la gestion. C’était mieux de gagner mais prendre un but aurait été catastrophique. Nous nous retrouvons dans la partie de tableau la plus compliquée mais pour gagner un tournoi il faut être capable de battre tout le monde. Face à la France, ce sera un super match. Tout le monde rêve de jouer ce type de match dans un tel tournoi.»