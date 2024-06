Le sélectionneur de la Belgique Domenico Tedesco s'est dit «surpris» des sifflets de ses supporters, après la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, mercredi à Stuttgart contre l'Ukraine (0-0). Les Diables rouges sont prêts pour «rivaliser avec n'importe quelle équipe», a-t-il assuré.

Oh, la scène surréaliste après Ukraine-Belgique: les joueurs belges se dirigent vers leurs supporters sous une énorme bronca, De Bruyne craque et demande de revenir au centre du terrain 😳 #ukrbel #EURo2024 pic.twitter.com/jsAj3No0C1 — JS Grond-Tran (@JS_Grond) June 26, 2024

AFP Melchior Cordonier

«Je suis surpris, car c'était vraiment important pour nous de se qualifier», a réagi le sélectionneur italo-allemand, interrogé sur ces sifflets en conférence de presse. «On a vraiment tout tenté pour gagner, nous aurions pu marquer, donc je ne peux pas être déçu. (...) C'est une grosse surprise... Ce n'est pas comme si j'avais sorti Doku pour faire rentrer un défenseur».

Tedesco a assuré ne pas avoir de «message» à adresser à son public, estimant seulement avoir «besoin de son soutien».

Domenico Tedesco défend ses joueurs

Critiqué alors que ses hommes ont clairement cherché à gagner du temps plutôt que d'aller chercher la première place, le technicien a résumé la situation en assumant une «gestion claire du match» : «Si on prenait un but, on était éliminés, on voulait éviter ça», a-t-il expliqué.

«On peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. C'est pour ce genre de matches que nous nous sommes qualifiés pour cette compétition», a-t-il ajouté à propos du huitième de finale contre la France. On est prêts et on y va pour gagner".

Kevin De Bruyne demande du soutien

Le meneur de jeu Kevin De Bruyne, élu homme du match, a lui aussi répondu aux critiques, alors qu'il a semblé demander à ses coéquipiers de ne pas aller saluer les supporters qui venaient de les siffler.

«On a essayé de gagner le match. (...) Jusqu'à la 90e minute on a tenté de trouver des solutions, Yannick (Carrasco) a fait deux tirs, l'Ukraine avait eu une bonne occasion, peut-être deux, donc il fallait ne pas prendre de risque», a dit le joueur de Manchester City.

«Je peux comprendre que les gens veuillent que l'on gagne et que l'on termine premiers, mais par exemple si je tire le corner et qu'on prend un but derrière tout le monde va me tuer. Parfois tu dois être malin», a-t-il détaillé.

De Bruyne a répété que les Diables rouges auront «besoin» de leurs fans contre la France en huitièmes, sans savoir «quoi ajouter».