Pour son second match de l’Euro 2024, l’équipe de Suisse a concédé le nul contre l’Ecosse (1-1) mercredi soir à Cologne. Après une entame de partie bien laborieuse, les hommes de Murat Yakin ont pu compter sur l’éternel Xherdan Shaqiri pour recoller au score. Malheureusement pour eux, les Helvètes se sont montrés trop imprécis à la finition pour espérer mieux face à de vaillants britanniques. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Les Suisses n’ont pas réussi à prendre la mesure de l’Ecosse mercredi soir à Cologne. ats

Grégoire Galley Clara Francey

Note de la rédaction 4 Gardien de but Yann Sommer

Soirée frustrante pour Yann Sommer ! Alors qu’il n’a quasiment pas eu d’arrêts à réaliser tout au long de la rencontre, le cerbère de l’Inter Milan a tout de même dû aller chercher un ballon au fond de ses filets suite à une malheureuse déviation de Fabian Schär (13e minute). Sauvé par son poteau après une tête de Grant Hanley (66e), le gardien suisse peut, au passage, aussi remercier sa bonne étoile.

Note de la rédaction 3 Défenseur central Ricardo Rodríguez

Averti à la 30e minute, le défenseur du Torino n’a pas vraiment brillé sur la pelouse de Cologne. Régulièrement mis en difficulté par la percussion des attaquants écossais, Rodriguez ne s’est guère montré rassurant. Après cette prestation décevante de l’ancien joueur de l’AC Milan, Murat Yakin va-t-il lancer Nico Elvedi dans la bataille face à l’Allemagne dimanche soir à Francfort ? La question mérite d’être posée...

Note de la rédaction 5 Défenseur central Manuel Akanji

Comme souvent, Manuel Akanji a endossé son costume de patron de l’arrière-garde helvétique. Le défenseur de Manchester City n’a pas ménagé ses efforts afin de venir en aide à Fabian Schär et Ricardo Rodriguez qui ont connu mille tourments pour annihiler les velléités offensives des hommes de Steve Clarke. Le Zurichois de 28 ans a également réalisé un sauvetage miraculeux devant Yann Sommer en toute fin de partie. Un geste célébré comme un but par l’ancien joueur du Borussia Dortmund qui fêtait sa 62e sélection avec la Nati.

Note de la rédaction 3 Défenseur central Fabian Schär

A côté de ses pompes, le défenseur de Newcastle a laissé une impression très mitigée face à l’impétuosité des joueurs britanniques. Son geste malheureux sur le but écossais symbolise parfaitement les maux du natif de Wil. A l’image de Ricardo Rodriguez, Fabian Schär pourrait aussi voir Nico Elvedi lui chiper sa place de titulaire contre l’Allemagne.

Note de la rédaction 4 Piston gauche Michel Aebischer

Auteur d’un but et d’une passe décisive sur le but de Kwadwo Duah samedi contre la Hongrie, le Fribourgeois de 27 ans est entré dans le rang mercredi soir sur la pelouse du RheinEnergieSTADION de Cologne. Généreux dans son rôle de piston gauche, le Singinois a tout de même distillé plusieurs passes qui ont désarçonné la défense écossaise. Malheureusement, les attaquants suisses ont pêché à la finition.

Note de la rédaction 3 Milieu de terrain Remo Freuler

Comme souvent, Remo Freuler a beaucoup couru et beaucoup travaillé dans l’entrejeu suisse. Cependant, le joueur de Bologne se doit de prendre davantage d’initiatives en phase offensive. Plutôt décevant, le Glaronais de 32 ans a logiquement cédé sa place à Vincent Sierro à la 74e minute.

Note de la rédaction 3 Milieu de terrain Granit Xhaka

Elu homme du match contre la Hongrie, Granit Xhaka ne gardera pas un souvenir lumineux de sa 127e apparition sous le maillot rouge à croix blanche. Dans un mauvais soir, le joueur du Bayer Leverkusen n’a pas eu assez d’influence dans le jeu helvétique. La faute aussi au coach écossais Steve Clarke qui a mis en place un système de jeu afin de diminuer au maximum le rayon d’action du capitaine de la Nati.

Note de la rédaction 4 Piston droit Silvan Widmer

Très précieux sur son côté droit, l’Argovien a multiplié les appels mais a fait preuve d’un trop grand déchet technique pour se montrer réellement dangereux. En revanche, il a rempli son contrat sur le plan défensif en étant constamment au duel avec la star écossaise de Liverpool Andrew Robertson.

Note de la rédaction 3 Ailier gauche Ruben Vargas

Les matches se suivent et se ressemblent pour Ruben Vargas ! Virevoltant sur son côté gauche, le Lucernois de 25 ans s’est montré bien trop imprécis à l’heure de conclure comme ce fut le cas déjà face à la Hongrie. Opposé au latéral droit Anthony Ralston, qui n’a de loin pas été le meilleur joueur de son équipe, Ruben Vargas aurait dû se montrer plus tranchant. Rageant.

Note de la rédaction 4 Ailier droit Dan Ndoye

A l’image de son compère Ruben Vargas, Dan Ndoye a aussi fait preuve de suffisance devant le but de l’équipe britannique. Le Lausannois aurait pu délivrer tout un peuple en seconde période (58e) mais il a buté sur le portier écossais Angus Gunn. A noter qu’une réussite lui a été refusée pour une position de hors-jeu (33e). Fatigué, il a cédé sa place à Zeki Amdouni en fin de partie (86e).

Note de la rédaction 5 Attaquant Xherdan Shaqiri

Après un début de match compliqué où il a multiplié les imprécisions, Xherdan Shaqiri a corrigé le tir en montrant qu’il était encore et toujours l’homme des grands rendez-vous de la Nati. L’ancien joueur de Liverpool a, en effet, profité d’une sortie de zone catastrophique de la défense écossaise pour ajuster Angus Gunn d’une merveilleuse frappe (26e). Pour la petite histoire, cette réussite est la 32e de Shaqiri en sélection nationale mais surtout la 10e dans un grand tournoi (Euro et Coupe du monde). Des statistiques qui méritent le respect.

A noter que Breel Embolo (60e), Vincent Sierro (74e), Fabian Rieder (75e) Zeki Amdouni (86e) et Leonidas Stergiou (86e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

/ : non noté Montre plus