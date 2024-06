Pour son ultime match de groupe de l’Euro 2024, l’équipe de Suisse affrontait l'Allemagne dimanche soir à Francfort. La Suisse a longtemps cru à l'exploit. Autrice d'une performance extrêmement solide défensivement, la Nati était à quelques minutes de remporter la mise face à la Mannschaft. Malheureusement, rejointe en fin de match, la Suisse termine deuxième de son groupe, sans démériter. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Note de la rédaction 3 Gardien de but Yann Sommer

Le natif de Morges a eu peu à faire en première mi-temps, mais n'a pas rassuré. En effet, le gardien de l'Inter Milan a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets sur une frappe qui semblait pourtant anodine à la 17ème minute. Heureusement pour lui et pour l'équipe de Suisse, le but fut par la suite annulé. Sous pression, le meilleur gardien du championnat italien n'a pas non plus apaisé l'équipe suisse par son jeu au pied. Il a tout de même effectué une parade notable à la 49ème minute et réalisé une sortie importante dans les airs à la 90ème minute. Malheureusement, Sommer n'a pas pu accomplir de miracle sur le but allemand en toute fin de match. Le portier de la Nati devra tout de même rassurer davantage lors de la prochaine rencontre si la Suisse veut durer dans le tournoi.

Note de la rédaction 4 Défenseur central Ricardo Rodríguez

Le défenseur du Torino ne s'était pas illustré contre l'Écosse. Face à la Mannschaft, le pilier de la défense helvétique a réalisé une intervention héroïque devant Havertz à la 12ème minute. Le fait de n'avoir que peu vu Kimmich offensivement en première période est également à mettre à son crédit. Peu en vue en seconde période, Rodriguez a fait le travail sans briller particulièrement.

Note de la rédaction 5 Défenseur central Manuel Akanji

Quel match de Manuel Akanji ! Le patron de l'arrière-garde a abordé la rencontre avec un niveau de classe internationale. Dominant dans le jeu aérien et propre dans la relance, le pilier de Manchester City a aussi maîtrisé Havertz de bout en bout dans ses duels individuels. Akanji n'a jamais semblé dépassé. L'ancien joueur de Dortmund a brillé par ses interventions mémorables en seconde période, notamment à la 57ème minute après une erreur de relance de Rodriguez et à la 70ème minute. Malheureusement, Akanji n'a pas pu se dédoubler pour couvrir l'ensemble du jeu aérien sur le but de la Mannschaft.

Note de la rédaction 4 Défenseur central Fabian Schär

En difficulté lors de son dernier match face à l'Écosse, Fabian Schär avait à cœur de se racheter. Le chef de la charnière de Newcastle l'a démontré avec une grosse intervention devant Gundogan après seulement deux minutes de jeu. Auteur de plusieurs récupérations en première période, l'international helvétique a fait preuve de bravoure. Le défenseur suisse a également réalisé un geste défensif salvateur mais dangereux à la 80ème minute, caractéristique des qualités et des défauts du joueur. Précieux mais inquiétant, Schär devra au moins faire autant bien en huitième de finale.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Remo Freuler

Comme à son habitude, Freuler est venu, Freuler a couru et Freuler n'a rien lâché. Le milieu de terrain de Bologne a récupéré plusieurs bons ballons et incarné la défense collective helvétique, extrêmement solide et coordonnée en première période. Travailleur acharné, Freuler a fait preuve de quelques imprécisions techniques dans le jeu de passes, toutes oubliées lors de sa passe décisive millimétrée pour le but de Ndoye lors de l'ouverture du score de la Nati. En seconde période, le natif d'Ennenda a continué de faire preuve d'abnégation, mais a semblé à court de jus dans les dernières minutes pour maintenir la pression haute sur les Allemands.

Note de la rédaction 5 Milieu de terrain Granit Xhaka

Après un match en dessous de ses standards, Xhaka devait répondre présent, et il l'a fait. En première période, le maestro du Bayer Leverkusen a été omniprésent. Fondamental dans la construction du jeu, le capitaine de la Nati n'a laissé que très peu d'espaces aux joueurs allemands. Désigné homme du match, Xhaka a beaucoup couru et a distillé des passes dont il détient le secret. Il a néanmoins pris un carton jaune pour une semelle sur Musiala à la 66ème minute, une sanction qui devra être prise en compte lors des huitièmes de finale. Auteur d'une intensité de tous les instants, entre autres avec un tacle rempli de sang-froid à la 77ème minute, il a incarné la rigueur de la défense suisse face aux offensives allemandes, forçant la Mannschaft à jouer des longs ballons aériens, dénaturant son attaque. Xhaka aurait même pu plier l'affaire sans un arrêt sensationnel de Manuel Neuer à la 88ème minute. Seul point noir au tableau, le chef d'orchestre helvétique n'a pu s'élever dans les airs pour contester la position du buteur allemand.

Note de la rédaction 4 Piston gauche Michel Aebischer

Le héros du match face à la Hongrie n'a pas été parfait face à l'armada allemande, mais a grandement contribué à l'effort collectif et à la stratégie suisse. Toujours présent dans le pressing sur le porteur du ballon, le joueur de Bologne a également apporté sa pierre à la construction du jeu offensif. Notons également son retour décisif à la 15ème minute devant Musiala, provoquant la faute qui permet d'annuler le premier but allemand. Aebischer a justifié un peu plus sa place de titulaire au fil de la rencontre, principalement grâce à son jeu en duo dans l'entrejeu avec Granit Xhaka, une relation qui semble très bien fonctionner.

Note de la rédaction 4 Piston droit Silvan Widmer

Actif sur son côté, l'arrière droit de Mayence a incarné l'esprit de combativité des Suisses. Moins précis que ses camarades, le piston droit a principalement réussi à contenir Mittelstädt en première mi-temps. Imprécis offensivement, Widmer a tout de même défendu avec acharnement, mais aurait pu concéder un penalty lors d'un geste limite à la 70ème minute. À noter tout de même un carton jaune qui le rendra absent pour le prochain match, un vrai coup dur pour la Suisse.

Note de la rédaction 4 Ailier gauche Fabian Rieder

Joueur surprise de la composition helvétique après la légère blessure de Ruben Vargas, le milieu de terrain du Stade rennais a dû évoluer à une position différente de son poste habituel. Fin techniquement, Fabian Rieder a distillé plusieurs ballons intéressants et dangereux en première période. À l'origine d'une belle ouverture vers Ndoye à la 13ème minute, Rieder a également initié l'action qui a mené au but suisse. À l'aise dans les intervalles, auteur de contrôles précis, le profil de Rieder a apporté un soulagement technique à une équipe parfois en difficulté en transition. Encore un pari gagnant de Murat Yakin ?

Note de la rédaction 5 Ailier droit Dan Ndoye

Quelle révélation ! Hyperactif depuis le début de l'Euro, l'ailier droit de Bologne avait souvent pêché par sa finition et son imprécision dans le dernier geste. Dans cette rencontre, l'ailier suisse a été percutant, comme à son habitude, se permettant même de permuter occasionnellement à gauche. Généreux dans les efforts défensifs, Ndoye a enfin été décisif avec son premier but en équipe nationale. D'un geste parfait, Ndoye a fait taire les critiques grandissantes sur sa finition. Le Suisse a même été à deux doigts de réaliser le doublé quelques minutes plus tard, après avoir pris le dessus sur Rüdiger en profondeur. Sorti à la 65ème minute, Ndoye n'a malheureusement pas pu pleinement démontrer l'étendue de ses qualités en seconde période, probablement préservé en raison de son carton jaune.

Note de la rédaction 3 Attaquant Breel Embolo

Breel Embolo est de retour ! Après une longue période de convalescence due à une blessure survenue avec son club, l'attaquant suisse a enfin pu être aligné titulaire à l'Euro. Pour cette première, le joueur de Monaco a eu quelques difficultés à gérer ses premiers ballons. Isolé dans son rôle de pivot, il a tout de même obtenu des fautes importantes en se montrant agressif. Souvent imprécis dans ses passes, Embolo a mis la Suisse dans des situations dangereuses en fin de première période. Brouillon dans les seize mètres adverses, Embolo n'a pas pleinement convaincu ni rassuré. Il devra faire mieux si la Suisse espère prolonger son aventure dans un huitième de finale qui l'opposera probablement à l'Italie ou à la Croatie.

A noter que Ruben Vargas (65e), Zeki Amdouni (65e) et Kwadwo Duah (65e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.