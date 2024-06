Phénoménale équipe de Suisse ! Après avoir pris la mesure de la France en huitièmes de finale de l’Euro 2021, les hommes de Murat Yakin ont réalisé un nouvel exploit en éliminant l’Italie (2-0) samedi soir à Berlin. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Les Suisses ont dominé l’Italie samedi soir à Berlin. ats

Gregoire Galley Clara Francey

Note de la rédaction 4 Gardien de but Yann Sommer

Alors qu’il aurait pu s’attendre à sauver la Nati à plusieurs reprises durant cette rencontre face aux champions d’Europe en titre, Yann Sommer a vécu une soirée très tranquille dans la capitale allemande. Pour preuve, le cerbère de l’Inter Milan a effectué sa première intervention à la 73e minute seulement. Le portier helvétique a tout de même eu deux coups de chaud pendant ce match. Tout d’abord, il est resté scotché sur sa ligne quand Fabian Schär a dévié une balle anodine sur son poteau (51e). Puis, l’ancien gardien du Bayern Munich a vu un essai de Gianluca Scamaca terminer sa course sur son montant droit (74e). Chanceux !

Note de la rédaction 5 Défenseur central Ricardo Rodríguez

Soirée spéciale pour Ricardo Rodriguez ! Devenu le troisième joueur suisse le plus sélectionné de l’histoire (119 capes) derrière Granit Xhaka (129) et Xherdan Shaqiri (124), le défenseur de Torino s’est montré très solide sur le flanc gauche de la défense à trois de la Nati. Une fois n’est pas coutume, il n’a pas hésité à se projeter vers l’avant, apportant un soutien bienvenu à Michel Aebischer et à Ruben Vargas.

Note de la rédaction 6 Défenseur central Manuel Akanji

Manuel Akanji est en train de réaliser un championnat d’Europe hors norme ! Encore une fois impérial au coeur de l’arrière-garde suisse, le défenseur de Manchester City a littéralement dégoûté les attaquants transalpins. Avec un Manuel Akanji à ce niveau-là, la Nati peut aborder sereinement son quart de finale.

Note de la rédaction 4 Défenseur central Fabian Schär

Après un début d’Euro mi-figue mi-raisin, Fabian Schär a relevé la tête face à des joueurs italiens certes bien moins virevoltants que les attaquants de la «Mannschaft» par exemple. Le natif de Wil a tout de même eu une belle frayeur quand il a dévié un ballon sur le poteau de Yann Sommer (51e). Hormis cette action chaude, le défenseur de Newcastle s’est montré solide.

Note de la rédaction 5 Piston gauche Michel Aebischer

Le Fribourgeois de 27 ans s’est montré très généreux dans son rôle de piston gauche. Auteur de plusieurs passes dangereuses, le Singinois n’a pas ménagé ses efforts, tant en défense qu’en attaque, pour mettre en difficultés les hommes de Luciano Spalletti. Le milieu de terrain de Bologne a aussi régulièrement quitté son couloir gauche pour amener le surnombre dans l’axe du terrain. Précieux.

Note de la rédaction 6 Milieu de terrain Remo Freuler

Joueur de l’ombre par excellence, Remo Freuler a trouvé la lumière sur la pelouse de l’Olympiastadion de Berlin. Le joueur de Bologne a, en effet, refroidi les fans italiens en ouvrant la marque à la 36e minute au terme d’une action d’école. Une 9e réussite sous le maillot rouge à croix blanche qui restera certainement gravée à jamais dans la mémoire du Glaronais de 32 ans.

Note de la rédaction 5 Milieu de terrain Granit Xhaka

L’équipe de Suisse possède aussi son Andrea Pirlo et ce joueur se nomme Granit Xhaka. Profitant du pressing quasi inexistant des Italiens, le joueur du Bayer Leverkusen a brillé de mille feux dans son rôle de régisseur qui lui sied si bien. Seul bémol, il a quelques fois pris trop de risques dans certaines passes mais cela n’a heureusement pas porté à conséquences.

Note de la rédaction 5 Piston droit Dan Ndoye

Replacé au poste de piston droit en raison de la suspension de Silvan Widmer, le Vaudois a d’abord voulu bien défendre avant de se lancer à l’assaut du but transalpin. Souvent insaisissable, il a rempli son rôle à la perfection. Avec le retour de l’Argovien pour les quarts de finale, il aura à nouveau l’occasion de se mettre en évidence en attaque comme il l’a si bien fait face à l’Allemagne.

Note de la rédaction 6 Ailier gauche Ruben Vargas

Quel match de Ruben Vargas ! Passeur sur la réussite de Remo Freuler (36e), le Lucernois de 25 ans a mystifié Gianluigi Donnarumma d’une magnifique frappe juste après la pause (46e). Une réussite qui a assommé les Transalpins et propulsé les fans helvétiques au septième ciel. La grande classe !

Note de la rédaction 5 Ailier droit Fabian Rieder

Auteur d’un coup-franc magistral avant la mi-temps qui a été détourné de justesse par Gianluigi Donnarumma (45e), le Bernois a livré une prestation très aboutie. Profitant d’une qualité technique au-dessus de la moyenne, il a encore prouvé à son coach qu’il était peut-être devenu indispensable à la Nati.

Note de la rédaction 5 Attaquant Breel Embolo

Que le retour de Breel Embolo fait du bien à l’attaque suisse ! Grâce à sa puissance et à sa vitesse, le joueur de l’AS Monaco a mis la défense italienne dans ses petits souliers. Il ne lui a manqué qu’un but pour parachever sa très belle performance. Gageons que cette réussite arrivera à l’occasion du quart de finale que la Suisse disputera samedi prochain du côté de Düsseldorf.

A noter que Leonidas Stergiou (71e), Steven Zuber (71e), Vincent Sierro (77e), Kwadwo Duah (77e) et Renato Steffen (92e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

/ : non noté Montre plus