L'Euro 2024 trouvera son épilogue dimanche dès 21h00 à Berlin. L'Espagne et l'Angleterre vont s'affronter dans une finale prometteuse au coeur de la capitale allemande.

Euro 2024 : «l'Espagne est favorite, mais l'Angleterre va aller au bout» Carlos Varela fait le point avant la finale de l'Euro 2024 à Berlin. Qui sera champion entre les Espagnols et les Anglais ? 12.07.2024

ATS

Sur le papier, l'Espagne doit être considérée comme favorite. Depuis le début du tournoi, la Roja a été l'équipe la plus convaincante. Elle semble disposer de tous les arguments pour remporter un quatrième titre continental qui constituerait un record.

Sous la houlette du sélectionneur Luis de la Fuente, les Espagnols ont apporté davantage de percussion et de verticalité dans leur traditionnel jeu de possession. Le groupe est un savant mélange entre joueurs d'expérience comme Carvajal, Nacho, Rodri ou Morata et les jeunes comme les rapides ailiers Lamine Yamal – qui fête samedi son 17e anniversaire – et Nico Williams (22 ans).

Les Anglais en outsiders

Face à l'armada espagnole, l'Angleterre arrive avec le costume de l'outsider. Les Three Lions n'ont pas épaté la galerie jusqu'ici, mais ils ont fait preuve de solidité et de grandes ressources morales. Cela leur a permis de gagner leurs trois matches de la phase à élimination directe après avoir concédé l'ouverture du score.

Moins cohérents collectivement que les Espagnols, les Anglais peuvent compter sur des individualités capables de faire la différence, comme Bellingham, Saka, Foden ou le capitaine Kane. Ils ont aussi un banc duquel peut venir la décision, comme en demi-finale contre les Pays-Bas, quand Palmer a servi Watkins pour le but décisif. Tous deux étaient entrés à la 80e...

Toujours dans l'attente d'un titre depuis la lointaine Coupe du monde 1966, l'Angleterre voudra aussi éviter de perdre une deuxième finale consécutive à l'Euro après le traumatisme de 2021 à Wembley contre l'Italie et une défaite aux tirs au but.

«Un Euro en Allemagne, c'est le top» Bilan de l'Euro 2024 en Allemagne avec Stéphane Henchoz, Ciriaco Sforza et Felix Magath : infrastructures, ambiance et organisation. 12.07.2024

ats