La conclusion du groupe C de l'Euro 2024 ne restera pas dans les annales. Deux matches (Angleterre - Slovénie, Danemark - Serbie), deux nuls 0-0 ! Pour le spectacle, il faudra vraiment repasser...

L’Angleterre et Bukayo Saka peinent encore à convaincre. IMAGO/Sportimage

ATS Nicolas Larchevêque

Ces résultats permettent à l'Angleterre de terminer en tête de son groupe, et ainsi d'éviter d'affronter l'Allemagne en huitième de finale. Mais avec deux buts marqués en trois rencontres soldées par un succès et deux nuls, les Three Lions ont été très loin d'impressionner et de faire figure de candidats légitimes au titre.

Car comme depuis le début du tournoi, l'Angleterre a terriblement déçu à Cologne face aux Slovènes. En panne d'énergie, d'intensité et d'inspiration, les stars que sont les Bellingham, Foden ou encore Kane n'ont jamais justifié leur réputation flatteuse. La sélection d'un Gareth Southgate de plus en plus critiqué a évolué à des années-lumière de son meilleur niveau. Comme quoi l'addition de talents individuels ne fait pas forcément une équipe de pointe...

Danois et Slovènes départagés avec... les qualifications !

A Munich aussi, le Danemark et la Serbie n'ont pas réussi à faire trembler les filets. Les Serbes, longtemps attentistes, ont pressé en fin de match, mais en vain. Ils quittent ainsi la compétition.

Derrière l'Angleterre, le Danemark et la Slovénie sont aussi qualifiés, avec trois points acquis après trois nuls. Les deux pays sont à égalité parfaite et c'est leur place en qualification qui les départage. Les Danois finissent ainsi au deuxième rang du groupe et les Slovènes au troisième.