Près de 40 joueurs font partie de la sélection provisoire de l'équipe de Suisse pour l'Euro. L'entraîneur adjoint Giorgio Contini explique les réflexions derrière cette sélection XXL.

Giorgio Contini confiant pour Breel Embolo et Denis Zakaria Murat Yakin a vu très large. Sa première liste pour l’Euro 2024 est, en effet, riche de 38 joueurs. Giorgio Contini, l'assistant de l'équipe de Suisse, s'exprime à notre micro au sujet de cette sélection. 17.05.2024

ATS

Giorgio Contini, vous présentez une liste de près de 40 joueurs dans la sélection provisoire pour l'Euro. Murat Yakin et vous n'avez tout simplement pas pu vous décider?

«Nous n'avons pas eu de difficultés du tout. Cependant, nous ne disposons pas de tous les joueurs clés dès le 27 mai, mais pour ceux qui seront présents dès le début, il ne serait pas juste d'organiser des entraînements réduits. Grâce aux joueurs supplémentaires, nous pouvons offrir l'intensité nécessaire et nous pouvons également discuter de la tactique.»

Avez-vous indiqué aux joueurs ceux qui feront plutôt partie de la sélection définitive pour l'Euro et ceux qui resteront à la maison?

«Il est facile d'imaginer qui ne sera là que temporairement. Pour les jeunes les gardiens Marvin Keller et Pascal Loretz ainsi que le défenseur Bryan Okoh, il est clair qu'il s'agit de faire connaissance. En revanche, environ 17 joueurs qui ont toujours été présents lors des derniers regroupements sont assurés d'être du voyage. Le reste aura la chance de se montrer et de peut-être décrocher une place.»

Ne craignez-vous pas que les deux coupes de l'effectif ne provoquent une certaine confusion dans l'équipe?

«Non. Le groupe prendra forme avec le temps. Avant le deuxième match amical contre l'Autriche, pratiquement tous les 'cracks' seront entrés en jeu. Et tous seront impatients de montrer ce qu'ils savent faire.»

Avec Kwadwo Duah et Joël Monteiro, deux nouveaux noms apparaissent en attaque. Qu'est-ce qui a plaidé en leur faveur?

«Kwadwo est un joueur très dynamique et flexible. A Ludogorets, il a souvent évolué à la pointe de l'attaque, mais il peut aussi être utilisé comme attaquant de soutien. Il cherche le un contre un et est souvent dangereux devant le but. Joël apporte une dimension physique, bien qu'il manque peut-être encore d'efficacité. Malgré tout, il a marqué régulièrement cette saison. Je pense que ces deux joueurs nous feront du bien en raison de la situation difficile en attaque.»

lemi, ats