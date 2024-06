Insatisfait à Chicago, Xherdan Shaqiri de retour en Super League ?

Xherdan Shaqiri (32 ans) a réglé ses comptes avec son club de Chicago Fire avant l'Euro et souhaite bientôt changer de club. Selon les informations de nos collègues alémaniques de blue Sport, son ancien club, le FC Bâle, pourrait envisager un retour.

Où la star de la Nati Xherdan Shaqiri voit-elle son avenir ? Image : KEYSTONE

Andreas Böni (trad.) Andreas Böni

C'est une conférence de presse mémorable que donne Xherdan Shaqiri jeudi dernier au sein de l'équipe nationale. Il commence par dire qu'il ne comprend pas la discussion sur sa condition physique. Ensuite, il règle ses comptes avec Chicago Fire et son directeur sportif Georg Heitz : «Mes ambitions à Chicago étaient différentes, je voulais amener l'équipe en playoffs. Mais les bonnes décisions n'ont pas toujours été prises».

Shaqiri ajoute : «Avec l'Inter Miami, on voit très bien ce que peuvent faire quatre ou cinq bons joueurs. J'espère que la direction sportive apprendra de ses erreurs». Et il affirme aussi clairement qu'il s'attend à ne plus jouer bientôt pour Chicago Fire. «Mon contrat expire cet hiver. La tendance est à un départ. J'aimerais bien retourner en Europe».

Une question cruciale

Après ces critiques, il est difficile d'imaginer que Xherdan Shaqiri jouera encore longtemps pour Chicago Fire. Il semble plus probable que ses conseillers se mettent bientôt à la recherche d'un nouveau club - Lugano, le club partenaire de Chicago, ne devrait d'ailleurs plus être à l'ordre du jour après ces déclarations.

Mais que veut faire la star de la Nati ? La question cruciale pour Shaqiri sera de savoir si, après deux ans et demi passés en MLS, il veut repartir à l'assaut sur le plan sportif ou s'il veut se refaire une santé financière.

La question qui y est liée est de savoir s'il veut continuer à s'imposer au sein de la Nati après l'Euro 2024 et s'il veut disputer la Coupe du monde 2026. Cela exclurait par exemple un transfert en Arabie saoudite. Cette possibilité a été évoquée récemment par des personnes de l'entourage de Shaqiri, même si ce dernier a lui-même parlé d'un «retour en Europe» lors de la conférence de presse.

Un retour au FCB est-il réaliste ?

L’histoire serait belle de penser que Shaqiri retourne là où tout a commencé : au FC Bâle. Originaire d’Augst, dans le canton de Bâle-Campagne, il a rejoint le club rhénan à l'âge de huit ans, s'est battu pour faire partie de la première équipe et s'est illustré en championnat ainsi qu’en Ligue des champions. Sa récompense : un transfert à 21 ans pour 15 millions de francs au FC Bayern Munich, d'où il est parti pour l'Inter Milan, Stoke City, Liverpool, Lyon et plus récemment Chicago Fire.

Mais dans quelle mesure un transfert de Shaqiri au FCB est-il réaliste ? Cela dépend avant tout de lui et de ses réflexions. Selon les informations de blue Sport, le FC Bâle peut très bien s'imaginer un transfert de Xherdan Shaqiri, toutes les portes lui sont ouvertes. Malgré la philosophie consistante à miser sur de jeunes joueurs, Shaqiri serait accueilli à bras ouverts. Car son transfert pourrait déclencher une nouvelle euphorie dans la région.

On a noté en souriant que Shaqiri a été interrogé lors de la conférence de presse sur le fait de savoir si le Servette FC ou le FC Sion pouvait être un sujet de discussion. Il a répondu en riant : «Je suis bâlois...»

La question du salaire

Interrogé sur un éventuel retour sur les bords du Rhin dans une interview du «Blick» de 2018, il avait déclaré : «Revenir à Bâle est toujours une option. Pour mes parents, ce serait spécial si je revenais au FCB». Mais il est également clair que, contrairement à d'autres transferts dans le passé, Shaqiri devrait mettre ses exigences financières au second plan. Son salaire de Chicago - quelque part au-dessus de huit millions de francs par an - serait loin, seule une fraction de ce montant semble réaliste au FCB.

D'un point de vue purement sportif, cela pourrait être intéressant pour Shaqiri, qui aurait toute latitude en tant que numéro 10 à Bâle et de rester ainsi dans le coup pour la Nati. Car un Shaqiri qui fait des miracles à Bâle, qui est en forme et qui dirige une jeune équipe, serait une combinaison qui rendrait possible sa participation à la Coupe du monde 2026.

Musique d'avenir : le présent pour Shaqiri, c'est l'Euro en Allemagne. Mercredi, il veut assurer la qualification pour les huitièmes de finale avec l'équipe nationale contre l'Écosse à Cologne. Il est bien possible qu'il obtienne ses premières minutes à l'Euro après avoir passé 90 minutes sur le banc lors du match 3-1 contre la Hongrie.