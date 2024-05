Roman Bürki joue depuis presque deux ans en MLS à St. Louis City. Dans une interview avec blue Sport, il révèle ce qui lui plaît tant aux Etats-Unis et ce qu'il attend du duel avec Xherdan Shaqiri ce week-end.

Roman Bürki joue depuis l'été 2022 en MLS à St. Louis City IMAGO/Icon Sportswire

Andreas Böni Sandro Zappella

Vous n'avez pas le temps ? blue News résume pour vous. Roman Bürki a quitté le Borussia Dortmund en juillet 2022 pour rejoindre St. Louis City dans la Major League Soccer nord-américaine.

Ce week-end, Bürki rencontrera son ex-collègue de la Nati Xherdan Shaqiri, qui est sous contrat avec le Chicago Fire.

Dans une interview accordée à blue Sport, Bürki explique les raisons de son départ pour les Etats-Unis, ce qu'il pense du salaire élevé de Shaqiri et comment il voit son avenir. Montre plus

Roman Bürki, comment vous sentez-vous aux États-Unis ?

Roman Bürki : Très bien. C'est déjà à nouveau l'été, nous avons un temps extrêmement chaud. C'est un bon sentiment quand on se lève, que le soleil brille et que l'on peut aller s'entraîner. C'est très agréable ici, nous avons de superbes installations et le stade est également exceptionnel. C'est tout simplement un plaisir de jouer au football.

Ce week-end, vous affrontez avec St. Louis le Chicago Fire de Xherdan Shaqiri.

Oui, cela va être difficile. Shaqiri est le joueur principal à Chicago. Nous connaissons ses qualités, nous devons en tout cas faire très attention. Mais nous jouons à la maison, nous avons nos supporters derrière nous.

Êtes-vous encore en contact avec lui ?

Nous n'avons pas eu beaucoup de contacts. Je l'ai vu à Chicago, où nous avons joué l'un contre l'autre l'année dernière. C'est toujours agréable de rencontrer d'anciens collègues. J'ai aussi un peu parlé avec lui de la Nati. Chicago est une super ville. De temps en temps, j'y vais aussi pendant mes jours de congé, car ce n'est pas très loin. Je me réjouis en tout cas de le voir. Mais je ne vais pas l'appeler maintenant pour lui faire des confidences tactiques.

Roman Bürki et Xherdan Shaqiri lors d'un entraînement de l'équipe nationale en 2014. KEYSTONE

Comment se débrouille-t-il jusqu'à présent en MLS ?

Oui, il s'en sort bien. Cela dépend toujours un peu de l'équipe dans laquelle tu joues, des coéquipiers que tu as. A Chicago, il est difficile de dire quelle est leur identification en termes de style de jeu. Chez nous, c'est très clair, nous pressons, nous ne sommes peut-être pas la meilleure équipe en termes de qualité du ballon, mais nous savons exactement quels sont nos points forts. Je dirais que Chicago est une équipe qui essaie de jouer, mais de temps en temps, il lui manque la qualité de ses coéquipiers. C'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est aussi un joueur qui peut faire tourner un match.

En Amérique, les salaires sont publics. On sait que Roman Bürki gagne 1,60 million de dollars et Shaqiri environ 8 millions.

Ici, on gère cela tout naturellement. Oui, d'une certaine manière, ce n'est pas un sujet ici. Personnellement, je ne regarde pas trop à droite ou à gauche. J'ai signé ce contrat parce que je suis satisfait de ce que je reçois et de ce qui m'a été présenté et tout le projet autour du club me plaît. Shaq en a pour son argent puisqu'ils le lui ont proposé. Je l'aurais également signé si on me l'avait proposé. De mon point de vue, il le mérite. Il a bien construit sa carrière, il a acquis une grande expérience. C'est un joueur de haut niveau. En MLS, il y a des propriétaires de clubs qui peuvent payer extrêmement cher.

Pourquoi êtes-vous allé en MLS et pas dans un club de Bundesliga ou en Suisse ?

J'ai exclu la Suisse parce que je voulais voir autre chose. Explorer le pays américain. On voyage beaucoup, on voit aussi beaucoup de villes où l'on se rend. Je voulais simplement un nouveau projet. Et il y avait bien sûr Lutz Pfannenstiel, notre directeur sportif allemand. Ils me voulaient absolument. Le sentiment d'être à nouveau important pour l'équipe était primordial pour moi.

Vous avez maintenant 33 ans. Comment imaginez-vous votre avenir ?

On me pose assez souvent cette question. Cela me montre que je vieillis aussi un peu... (rires) Mais je me sens bien. Physiquement, je n'ai aucun problème, je m'amuse et, pendant mes jours de congé, j'ai toujours envie d'aller au centre d'entraînement et de faire quelque chose pour moi. Ce temps passé avec mes coéquipiers dans le vestiaire est précieux pour moi. C'est pourquoi je n'ai pas encore vraiment réfléchi à l'endroit où je me sentirai chez moi plus tard.