«Le jeu a dévoré ma vie», a avoué à la Gazzetta dello Sport le milieu italien de la Juventus Nicolo Fagioli. Ce dernier a été pré-sélectionné pour l'Euro 2024, quelques jours seulement après voir purgé sept mois de suspension pour des paris sportifs.

Nicolo Fagioli vient de retrouver la compétition, après sept mois de suspension. IMAGO/Italy Photo Press

AFP Nicolas Larchevêque

«Je sais que j'ai de la chance, mais j’ai été englouti par un vide qui ne regarde personne en face et ne fait pas de distinction de classe sociale. Tout a commencé comme un jeu», a déclaré Fagioli dans son premier entretien depuis l'affaire des paris sportifs sur des plateformes illicites qui a éclaboussé le football italien l'automne dernier.

«Quand tu finis l'entraînement vers 4-5 heures de l'après-midi, tu te retrouves en face d'un vide. Si tu n'as rien d'autre dans ta vie, ce gouffre t'attire, je m'ennuyais, même si cela peut paraitre absurde», a-t-il expliqué. «Le jeu a dévoré ma vie (...) j'ai perdu complètement pied en janvier 2023, je jouais mal, je m'entraînais encore plus mal, ma tête était ailleurs», a poursuivi le milieu de 23 ans.

Un autre international italien, Sandro Tonali (Newcastle), a lui écopé d'une suspension de huit mois, sanction plus sévère car il a reconnu avoir parié sur des matches de ces anciennes équipes. «Certains nous ont décrit comme des monstres. Moi, je n'ai fait du mal qu'à moi-même, je n'ai jamais truqué ou voulu influencer le résultat d'un match», a-t-il insisté.

Pendant sa suspension de sept mois, Fagioli a suivi une thérapie et a rempli ses journées en jouant au tennis ou au padel. «Je n'ai pas fini et je ne finirai jamais de combattre cette addiction», a-t-il reconnu. Dès sa suspension purgée, il a repris l'entraînement avec l'équipe première de la Juve et a disputé les deux derniers matches de championnat de la saison.

Sa sélection ? «Je ne m'y attendais pas»

La convocation du sélectionneur italien Luciano Spalletti dans le groupe des 30 qui vont préparer l'Euro 2024 en Allemagne à partir de vendredi, a été une surprise pour lui aussi. «Je ne m'y attendais pas, mais je l'espérais. Je vais tout faire pour être dans la liste (définitive des 26) pour l'Euro», a conclu le milieu qui a disputé jusqu'ici un match sous le maillot de la Nazionale.

L'Italie, championne d'Europe en titre, affrontera l'Albanie, l'Espagne et la Croatie en phase de groupes de l'Euro allemand. Son sélectionneur a prévu de réduire sa liste de 30 à 26 joueurs le 6 juin.