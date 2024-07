La légende de Kylian Mbappé commence avec son admiration sans borne, tout jeune, pour Cristiano Ronaldo. Mais l'enfant s'est mué en attaquant sans pitié, qui tentera de précipiter la retraite internationale de son idole, vendredi lors du quart de finale Portugal-France (21h00) de l'Euro-2024.

Mbappé a toujours admiré Ronaldo. IMAGO

AFP Clara Francey

C'est peut-être l'un de ces chassés-croisés mythiques de l'histoire du sport qui se prépare. D'un côté Ronaldo, qui à 39 ans pourrait disputer sa dernière grande compétition avec le Portugal. En panne de but, il affiche désormais ses doutes, jusqu'à fondre en larmes lundi soir après avoir raté un pénalty contre la Slovénie en 8e de finale.

De l'autre, Mbappé est à un tournant de sa carrière, à 25 ans. Après une saison jalonnée d'épreuves, de critiques et de conflits au Paris SG, où il a fini meilleur buteur de l'histoire du club, le Francilien s'apprête à rejoindre le Real Madrid. Il a lui-même longtemps repoussé ce rêve mais va désormais marcher dans les pas de Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de ce club-ci.

«À mon tour... Impatient de te voir illuminer le Bernabeu», a écrit CR7 sur les réseaux sociaux à l'annonce de l'arrivée de «KM7» en terre madrilène. Car oui, le Portugais connaît Kylian Mbappé depuis les 10 ans du Bondynois, qui était allé lui demander un autographe après un match du Real à Marseille, en 2009.

Ils s'étaient revus en 2012, pour la visite des installations de la «Maison blanche» par le jeune prodige, en quête de son club formateur. «Kyky» a confié à Bild, en 2021: «Je rêvais d'avoir la même carrière que Cristiano Ronaldo. Quand il joue, il apporte de la joie à tous ceux qui le regardent, et cela dure depuis 15 ans. Il y a rarement des footballeurs comme lui, et j'ai beaucoup appris en le regardant.»

Sang-froid

Certains argueront que leur style n'a pas grand-chose à voir. Cristiano Ronaldo a bâti sa carrière sur des dribbles virtuoses -désormais beaucoup plus rares avec l'âge-, une force athlétique démentielle et une capacité à marquer en toutes circonstances, notamment de la tête.

Marquer de la tête, Kylian Mbappé, lui, ne connaît quasiment pas, et la dernière fois qu'il a essayé, il s'est fracassé le nez sur l'épaule de Kevin Danso, contre l'Autriche (1-0). Il a fait irruption sur la scène pro par sa vitesse stupéfiante, avant d'apprendre à marquer depuis l'extérieur de la surface, pour «ne plus avoir besoin de dribbler» les défenseurs, confiait-il à Prime Vidéo il y a plusieurs mois.

Les deux partagent en revanche un sang-froid exceptionnel face au but, une faculté néanmoins émoussée lors de cet Euro. Mbappé a enfin réussi à marquer un premier but dans un Euro, mais sur pénalty, contre la Pologne, lors du troisième match de poule (1-1). Pour le reste, il empile les ratés et manque d'inspiration, gêné en partie par le masque qui protège son nez fracturé.

Cristiano Ronaldo, outre ce fameux pénalty manqué contre la Slovénie -un exercice qui a pourtant toujours été une spécialité-, a multiplié les coups francs poussifs, les crochets prévisibles et les frappes sans danger. Il a pour lui une passe décisive pour Bruno Fernandes contre la Turquie (3-0).

Le latéral gauche du PSG et de la Seleçao Nuno Mendes a expliqué, mercredi: «Ce sont deux joueurs excellents, qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment. J’ai partagé le vestiaire avec les deux, ça a été un plaisir de jouer avec Mbappé et c’est un plaisir de pouvoir jouer avec Cristiano. Ce sont deux joueurs incroyables».

Et à choisir? «Si j’étais entraîneur, je choisirais les deux.» Manque de chance, ils seront opposés vendredi soir.