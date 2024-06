Après une victoire qui a laissé les observateurs sur leur faim contre la Serbie (1-0), l'Angleterre peut s'offrir jeudi un billet pour les 8e de finale. Les Three Lions y parviendront en cas de victoire contre le Danemark lors de la 2e journée du groupe C.

Phil Foden peine à convaincre sous le maillot anglais. IMAGO/Sven Simon

ATS

Dominateurs en première période, mais incapables de faire le break après le but rapide de Jude Bellingham (13e), les Anglais ont fait le dos rond après la pause, dans le match le plus pauvre en tirs (11) depuis 44 ans à l'Euro. Le décalage énorme entre les attentes envers une équipe qui compte la crème de la crème mondiale à certains postes – Declan Rice, Bellingham, Harry Kane –, et l'impression rendue n'a rien de nouveau et la machine à critiquer Gareth Southgate s'est de nouveau emballée au pays.

«Cette équipe est encore en rodage. Tout le monde s'attend à ce qu'on se balade, mais il y a beaucoup de travail acharné devant nous. Il nous manque encore certaines choses. On essaye de trouver les meilleures solutions possibles», avait plaidé le sélectionneur en conférence de presse.

Un Kane plus libre contre le Danemark

Contre le Danemark, qui a laissé filer deux points face à la Slovénie (1-1), sur un but un peu malchanceux, la qualification pour les 8es de finale est en vue et elle donnerait aux Anglais le temps que Southgate réclame. Sur le plan athlétique comme sur le plan tactique, pas mal de choses doivent encore être ajustées, même s'il y a eu de vrais motifs de satisfaction, à commencer par Bellingham ou la prestation solide de Marc Guéhi dans une défense orpheline de son «taulier» Harry Maguire.

Le principal chantier reste, comme à chaque grande compétition, l'animation offensive. Elle pourrait être différente contre les Danois. Harry Kane, placé très haut contre la Serbie pour fixer la charnière défensive adverse près de son but et libérer de l'espace pour ses milieux, devrait pouvoir décrocher un peu plus et participer à la construction comme il aime et sait si bien le faire.

Cela pourrait bénéficier à Phil Foden, brillant toute la saison avec Manchester City au point d'être désigné meilleur joueur de 2023-2024 en Premier League, mais qui ne convainc toujours pas en sélection. Son manque d'impact et sa discrétion tranchent avec un Bellingham décomplexé et «dominant», au point d'en faire parfois trop, dont de nombreux commentateurs lui conseillent de s'inspirer.

Foden doit «provoquer les choses»

«Phil doit montrer qu'il en veut plus que les autres et on a pu constater que Jude Bellingham est un peu supérieur à lui dans ce domaine. Foden doit retrouver sa personnalité et faire ce qu'il fait avec Manchester City», a estimé l'ancien milieu offensif d'Arsenal, Cesc Fabregas, au micro de la BBC.

Pour l'ancien défenseur de City, Micah Richards, quelques inflexions tactiques aideraient Foden à mieux s'exprimer. «On doit trouver le moyen de tirer le meilleur de lui (...) Cela me désole de voir un joueur de cette qualité entrer et sortir du match», a-t-il jugé, au contraire de l'ancien attaquant Ian Wright qui a asséné qu'on «ne peut pas toujours blâmer le système. (Foden) doit provoquer les choses et réclamer le ballon».

En face d'elle, l'Angleterre aura l'une des équipes les plus «anglaises» de cet Euro avec 14 joueurs qui jouent ou ont joué outre-Manche. Un peu comme les Anglais, les Danois avaient pris les devants grâce à Christian Eriksen, lors d'un premier acte réussi face à la Slovénie, avant de peiner pendant les vingt dernières minutes.

Les Danois tenteront notamment d'effacer le souvenir de la demi-finale perdue 2-1 après prolongation et après avoir mené 1-0, lors de l'édition précédente en 2021.

AFP