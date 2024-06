Outrageusement dominée par une surprenante équipe de Roumanie lundi (0-3), l'Ukraine doit rebondir dans le groupe E de l'Euro. Elle affronte vendredi à Düsseldorf (15h) la Slovaquie, qui a fait tomber la Belgique lors de la première journée (1-0).

La principale interrogation tourne autour du onze ukrainien. Le sélectionneur Serhiy Rebrov va-t-il reconduire son trident alléchant mais inoffensif face à la Roumanie (Mudryk, Dovbyk, Tsygankov), ou faire confiance à des hommes plus expérimentés comme Yarmolenko ou Malinovskyi?

Dans tous les cas, les attaquants ukrainiens feront face à une solide défense slovaque qui a bien résisté aux stars des Diables Rouges, même si elle a pu remercier la VAR d'avoir justement annulé deux réussites de Romelu Lukaku. Avec trois points en poche, les «Faucons» se satisferaient sans doute d'un match nul qui les qualifierait pratiquement pour les huitièmes de finale.

En revanche, l'Ukraine a besoin d'une victoire si elle ne veut pas se retrouver en position fâcheuse lors de la dernière journée. Face à la Belgique, qui n'aura pas non plus encore validé sa qualification, la tâche sera sans doute un peu plus ardue.

