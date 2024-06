Les 8es de finale de l'Euro 2024 vont se poursuivre dimanche avec deux favoris en lice. Dès 18h00, l'Angleterre sera aux prises avec la Slovaquie à Gelsenkirchen, alors que l'Espagne affrontera la Géorgie à Cologne dès 21h00.

Harry Kane et les «Three Lions» affrontent en huitièmes de finale la Slovaquie. IMAGO

Peu convaincants dans le jeu lors de la phase de groupes, conclue avec un succès et deux nuls en ayant marqué deux buts seulement, les Anglais doivent nettement hausser leur niveau s'ils entendent aller loin dans le tournoi. Ils seront a priori favoris face aux Slovaques, mais devront néanmoins se méfier.

Southgate contesté

Le manager Gareth Southgate, de plus en plus contesté par les fans, espère que ses atouts offensifs que sont les Kane, Bellingham et autres Foden ou Saka vont enfin sortir de leur léthargie. La question est de savoir s'il va se résoudre à modifier son alignement et reculer Bellingham aux côtés de Declan Rice à mi-terrain dans son 4-2-3-1, afin de permettre à Foden de retrouver l'axe derrière Kane, une position dans laquelle il a brillé cette saison avec Manchester City.

Pour leur part, les Slovaques n'auront rien à perdre. La sélection, sortie du fameux groupe E dans lequel toutes les équipes ont obtenu 4 points, ne comporte pas de star. Elle mise sur son esprit d'équipe et sa solidité défensive derrière le gardien Dubravka, qui connaît bien les Anglais puisqu'il évolue à Newcastle.

Un bon mélange

Seul pays ayant fait le plein lors de la première phase, l'Espagne aura les faveurs du pronostic face à l'étonnante Géorgie. La Roja dispose d'un mélange efficace entre hommes d'expérience (Nacho,Carvajal, Rodri, Ruiz) et jeunes prometteurs comme les ailiers Yamal et Williams.

Le sélectionneur Luis de la Fuente dispose aussi de solutions provenant du banc. Les Espagnols peuvent donc légitimement rêver de retrouver le titre européen conquis en 2008 et 2012.

Immense exploit

Mais les Géorgiens, pour leur première compétition à ce niveau, arriveront gonflés à bloc. Se qualifier pour les 8es de finale était déjà un exploit aussi inattendu qu'immense, et tout ce qui vient ensuite est du bonus.

Avec l'épatant gardien Mamadarshvili, sans doute l'un des meilleurs du tournoi, et les attaquants Kvaratskhelia et Mikautadze, la sélection dirigée par l'ancien international français Willy Sagnol dispose d'éléments capables de faire la différence. Les Espagnols ne devront pas prendre leurs adversaires à la légère...

