L'équipe de Suisse se trouve en pleine préparation de l'Euro à Saint-Gall. Le cadre va progressivement connaître quelques modifications. Ci-dessous, le point concernant les principales questions du moment.

L’équipe de Suisse est actuellement en préparation à St-Gall. KEYSTONE

ATS

Combien de joueurs sont réunis à Saint-Gall?

Avec l'arrivée de Xherdan Shaqiri mercredi, il y a désormais 24 joueurs pour cette première phase de la préparation. Le joueur du Chicago Fire a suivi un entraînement individuel dans l'après-midi.

Quel est l'état des blessés?

Pour Shaqiri, qui avait des problèmes musculaires à un mollet, rien de grave. Sa participation au tournoi n'est pas en danger. Concernant Breel Embolo et Denis Zakaria, on parle d'une course contre la montre. Les pronostics précis sont difficiles à faire dans le domaine médical. Il est possible que les deux Monégasques ne puissent entrer en ligne de compte que durant le tournoi, pour autant que tout se passe bien. Mais ils ont retrouvé le terrain à Saint-Gall, avec là aussi un programme individuel.

Qui arrivera bientôt?

Huit éléments qui devraient a priori faire partie du voyage en Allemagne rejoindront l'équipe vendredi. Il s'agit des gardiens Yann Sommer et Yvon Mvogo, des défenseurs Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez ainsi que des milieux Michel Aebischer, Dan Ndoye, Remo Freuler et le capitaine Granit Xhaka.

Quels joueurs ont encore des matches à disputer?

Gregor Kobel gardera les buts du Borussia Dortmund samedi à Wembley en finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Le lendemain, les Luganais Renato Steffen, Uran Bislimi et Albian Hajdari disputeront la finale de la Coupe de Suisse à Berne contre Servette. Andi Zeqiri (Genk) jouera dimanche contre La Gantoise pour une place en Conference League. Pour sa part, Noah Okafor se trouve en tournée promotionnelle en Australie avec l'AC Milan.

Quand le cadre sera-t-il réduit?

Avec l'arrivée de nouveaux joueurs vendredi, d'autres devront quitter le camp. Le choix définitif sera fait avant le 7 juin, date à laquelle les sélections doivent annoncer leur liste de joueurs pour l'Euro.

Quel programme avant le départ pour l'Allemagne?

La semaine prochaine, la Suisse disputera deux matches de préparation. D'abord le mardi 4 juin à Lucerne contre l'Estonie (20h15), puis le samedi 8 juin à Saint-Gall face à l'Autriche (18h00). Après cette rencontre, les joueurs bénéficieront d'un jour de congé pour retrouver leurs proches. L'équipe partira pour son camp de base à Stuttgart le lundi 10 juin.

Contre qui les adversaires de la Suisse vont-ils se préparer?

L'Allemagne affrontera l'Ukraine à Nuremberg (3 juin), puis la Grèce quatre jours plus tard à Mönchengladbach. La Hongrie jouera à Dublin contre l'Irlande le 4 juin, puis accueillera Israël à Debrecen le 8 juin. Quant à l'Ecosse, elle sera aux prises avec le Portugal à Gibraltar (3 juin) avant de recevoir la Finlande à Glasgow (7 juin).

ATS