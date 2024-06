A quelques jours du coup d'envoi de l'Euro, le duel entre la Suisse et son grand voisin allemand prévu le 23 juin fait saliver. Mais les deux premiers matches de la Nati dans le groupe A seront sans doute davantage décisifs.

Thomas Müller et l’Allemagne sont logiquement favoris du groupe A. IMAGO/Langer

Sur le papier, la Suisse est la deuxième équipe la plus forte du groupe A après l'Allemagne, qui accueille la compétition. Depuis 2004, les Suisses ont participé à toutes les phases finales de la Coupe du monde et de l'Euro à une exception près, l'Euro 2012. Sur la même période, la Hongrie n'a participé qu'à deux Championnats d'Europe, et l'Ecosse à un seul.

Allemagne: l'espoir d'un conte d'été

La cinglante défaite 1-4 contre le Japon a suffi: après cinq matches consécutifs sans victoire (quatre défaites), l'entraîneur national Hansi Flick a été libéré en septembre dernier. Il fallait changer quelque chose pour éviter une nouvelle humiliation après l'élimination en phase de groupes lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le pompier Julian Nagelsmann a mis fin à l'incendie. Son plus grand succès jusqu'à présent a été de convaincre Toni Kroos de faire son retour avec la Mannschaft. En mars, les Allemands ont continué à alimenter l'espoir d'un conte d'été avec des victoires convaincantes contre la France et les Pays-Bas. Et c'est ainsi que 50 ans après avoir remporté la Coupe du monde dans son propre pays, un succès à domicile lors de l'Euro ne semble plus totalement inconcevable.

L'Allemagne en chiffres Classement FIFA: 16e.

Participations à la phase finale de l'Euro (13): 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021.

Meilleur résultat: champion d'Europe (1972, 1980, 1996). Montre plus

Ecosse: l'outsider désagréable

L'Ecosse participe à une phase finale de l'Euro pour la deuxième fois consécutive. Lors des qualifications, les hommes de Steve Clarke ont créé la surprise en terminant devant la Norvège d'Erling Haaland et de Martin Odegaard en alignant notamment cinq victoires de rang, dont un succès historique contre l'Espagne à Glasgow (2-0).

Cependant, la constance leur fait défaut et cette belle série de victoires a été suivie de sept matches internationaux sans succès. Emmenée par le milieu de terrain Scott McTominay, l'Ecosse tentera de se remettre dans le bain et d'atteindre pour la première fois le tour à élimination directe après les éliminations en poules en 1992, 1996 et 2021.

L'Ecosse en chiffres Classement FIFA: 39e.

Participation à la phase finale de l'Euro (3): 1992, 1996, 2021.

Meilleur résultat: phase de groupes.

Meilleur buteur lors des qualifications: Scott McTominay (7 buts). Montre plus

Hongrie: pas besoin de grands noms

L'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre étaient les adversaires de la Hongrie lors de la dernière campagne de la Ligue des nations. Malgré ce tirage aux allures de «groupe de la mort», les Magyars ont terminé deuxièmes avec seulement un point de retard sur l'Italie. Les deux victoires 1-0 et 4-0 contre l'Angleterre ont notamment marqué les esprits.

La Hongrie prouve qu'une équipe peut fonctionner sans grands noms. Seul le joueur de Liverpool Dominik Szoboszlai se distingue de l'ensemble, invaincu lors des qualifications et premier de son groupe devant la Serbie. Pour les Hongrois, il s'agit de la troisième participation consécutive à l'Euro, la deuxième avec l'entraîneur Marco Rossi, qui dirige la sélection depuis six ans. L'Italien, qui possède désormais aussi la nationalité hongroise, a formé une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer.

La Hongrie en chiffres Classement FIFA: 26e.

Participation à la phase finale de l'Euro (4): 1964, 1972, 2016, 2021.

Meilleur résultat: 3e place (1964).

Meilleurs buteurs lors des qualifications: Dominik Szoboszlai et Barnabas Varga (4 buts). Montre plus

Suisse: à la recherche de l'étincelle

Avec la plus faible récolte de points de toutes les équipes qui se sont qualifiées pour l'Euro sans passer par les barrages, la Suisse a obtenu son billet pour la phase finale en Allemagne sans briller. Les performances modestes de la deuxième moitié de la campagne de qualification ont suscité des discussions au sein et autour de la Nati. Le sélectionneur Murat Yakin a notamment été remis en question, même en interne.

Entre-temps, les protagonistes semblent s'être ressaisis. Pour la «génération dorée» composée de Yann Sommer, Fabian Schär, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, il s'agit peut-être de la dernière chance de réaliser un coup lors d'un grand tournoi. Lors du dernier Euro, les Suisses ont prouvé, avec l'exploit contre la France et le combat héroïque en quart de finale contre l'Espagne, que beaucoup de choses deviennent possibles une fois l'étincelle allumée.

La Suisse en chiffres Classement FIFA: 19e.

Participation à la phase finale de l'Euro (5): 1996, 2004, 2008, 2016, 2021.

Meilleur résultat: quart de finale (2021).

Meilleur buteur lors des qualifications: Zeki Amdouni (6 buts). Montre plus

ATS, par Michael Lehmann