Dans le groupe B, trois équipes aspirent à la première place: l'Espagne, l'Italie et la Croatie. Quant à l'Albanie, elle va jouer son rôle.

Ferran Torres et l’Espagne vont partie des favoris au titre en Allemagne. KEYSTONE

Dès le tirage au sort, le surnom du groupe B a été vite trouvé: le «groupe de la mort». Car il réunit l'Espagne, co-favorite, l'Italie, tenante du titre, et les Croates, qui ont manqué de peu le titre lors des deux dernières Coupes du monde. L'Albanie aurait sans doute souhaité un tirage au sort plus facile pour sa deuxième participation à l'Euro, mais l'équipe des Balkans a le potentiel pour faire trébucher un grand.

Espagne: la nouvelle génération peut aussi gagner des titres

La génération dorée espagnole, qui a été deux fois championne d'Europe et une fois championne du monde entre 2008 et 2012, fait désormais partie de l'histoire. Mais l'équipe de Luis de la Fuente a montré en Ligue des Nations que les joueurs actuels de la Roja pouvaient aussi faire partie des meilleurs du continent. Après la phase de groupes, au cours de laquelle les Espagnols ont notamment devancé la Suisse, ils ont d'abord battu l'Italie en demi-finale, avant de remporter le titre contre la Croatie aux tirs au but.

Après la déception de la Coupe du monde au Qatar, où le tournoi s'est terminé prématurément en huitièmes de finale face aux surprenants Marocains, ce succès en Ligue des Nations a été une petite satisfaction. Rodri et Pedri doivent prendre les commandes au milieu, Ferran Torres et Alvaro Morata doivent marquer des buts. Et puis il y a le super talent de 16 ans Lamine Yamal, qui ravit le Barça et pourrait devenir le plus jeune participant à l'Euro de l'histoire.

L'Espagne en chiffres. Classement FIFA: 8e.

Participations à des phases finales de l'Euro (11): 1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021.

Meilleur résultat à l'Euro: vainqueur (1964, 2008 et 2012). Montre plus

Croatie: avec le visage de la Coupe du monde à l'Euro

Lors des dernières Coupes du Monde, les Croates ont été plusieurs fois proches de réaliser un très grand coup. Après avoir perdu la finale en 2018, la Croatie s'est classée 3e au Qatar. A l'Euro, c'est un peu plus compliqué. Ils ont atteint les quarts de finale à deux reprises. Depuis sa dernière incursion parmi les huit meilleures équipes en 2008, la Croatie est restée bloquée soit en phase de groupes, soit en huitièmes de finale.

Après la Coupe du monde, il a été question que le capitaine Luka Modric se retire. Mais le milieu de terrain du Real Madrid, bientôt 39 ans, reste un élément important de l'équipe de l'entraîneur Zlatko Dalic. Etant donné le vieillissement de leurs stars, les Croates sont toujours à la recherche du mélange parfait entre des talents en devenir comme Josko Gvardiol et des vétérans expérimentés comme Andrej Kramaric.

La Croatie en chiffres Classement FIFA: 10e.

Participations à des phases finales de l'Euro (6): 1996, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021.

Meilleur résultat à l'Euro: quart de finale (1996 et 2008). Montre plus

Italie: le champion en titre fait peau neuve

La situation ne pourrait pas être meilleure pour les Italiens. Après avoir manqué la Coupe du monde 2018, les Azzurri ont triomphé à l'Euro 2021, puis sont restés bloqués dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022. Si cette série se poursuit, l'Italie pourra fêter son troisième titre européen le 14 juillet à Berlin.

Par rapport à l'équipe qui a mis l'Angleterre à genoux aux tirs au but à Wembley en 2021, il y a eu des changements. Les piliers défensifs Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci ne sont plus là et Roberto Mancini entraîne désormais en Arabie saoudite. Le successeur de Mancini, Luciano Spalletti, a poursuivi le changement de génération, si bien qu'il semble peu probable de revoir le coup d'éclat d'il y a trois ans.

Une statistique ne rend pas non plus la défense du titre plus réaliste. Dans l'histoire de l'Euro, seule une équipe, l'Espagne (2008 et 2012), a réussi à remporter le trophée deux fois de suite.

L'Italie en chiffres Classement FIFA: 9e.

Participations à des phases finales de l'Euro (10): 1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021.

Meilleur résultat à l'Euro: vainqueur (1968 et 2021). Montre plus

Albanie: Abrashi comme symbole

Pour la deuxième fois après 2016, l'Albanie a décroché son billet pour un grand tournoi. Et l'équipe des Balkans l'a fait en étant convaincante. C'est la première fois que l'Albanie termine une qualification à la première place. Les favoris tchèques ont dû se contenter de la 2e place, tandis que la Pologne a dû faire un détour par les barrages. L'espoir de passer la phase de groupes est donc réel.

Depuis le début de l'année 2023, les Albanais sont entraînés par le Brésilien Sylvinho, qui a notamment joué pour Arsenal et le FC Barcelone durant sa carrière. Le quinquagénaire tient beaucoup à Amir Abrashi. Le capitaine de GC est le seul joueur de la sélection qui était déjà présent en 2016. Avec ses qualités et son courage, Abrashi représente parfaitement l'esprit de cette équipe, a récemment loué Sylvinho, et son expérience sera très importante.

L'Albanie en chiffres Classement FIFA: 66.

Participation à la phase finale de l'Euro (1): 2016.

Meilleur résultat à l'Euro: phase de groupes (2016). Montre plus

ATS, par Simon Scheidegger