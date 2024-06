La Belgique veut enfin exploiter son potentiel lors d'une phase finale. Au moins lors du premier tour, rien ne devrait aller de travers, même si le favori du cœur de ce groupe E est l'Ukraine.

Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne parviendront-ils à hisser la Belgique vers les sommets. IMAGO/Photo News

Depuis une décennie, la Belgique a figuré constamment dans le top 5 du classement mondial grâce à sa «génération dorée». Mais elle a encore tout à prouver: elle n'a atteint les quarts de finale qu'une seule fois, lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, où elle a terminé troisième. Les Belges sont largement favoris dans une poule qui comprend aussi la Slovaquie et la Roumanie, mais il n'est pas certain que cela suffise ensuite pour frapper un grand coup.

Belgique: la problématique du gardien

Comme souvent, les Belges ont du mal à répondre aux attentes élevées en raison de querelles internes. Le nouvel entraîneur Domenico Tedesco a refusé à Thibaut Courtois l'honneur du brassard de capitaine lors de son 100e match international, et depuis, le gardien, qui a largement contribué à la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions, ne veut plus entendre parler de l'équipe nationale. Koen Casteels de Wolfsburg, pas toujours très sûr, sera donc d'autant plus au centre de l'attention.

La défense a toujours été le talon d'Achille des «Diables rouges», qui comptent dans leurs rangs l'un des milieux de terrain les plus créatifs, Kevin De Bruyne, qui vole de succès en succès avec Manchester City. Lors des qualifications, la Belgique a été souveraine et n'a pas perdu dans un groupe relevé avec l'Autriche et la Suède. Mais une fois de plus, comme souvent dans ce pays multilingue et divisé, un été de dissonances menace.

La Belgique en chiffres Classement FIFA: 3e.

Participations à la phase finale de l'Euro (6): 1972, 1980, 1984, 2000, 2016, 2021.

Meilleurs résultats à l'Euro: finaliste en 1980, 3e place en 1972.

Meilleur buteur des qualifications pour l'Euro: Romelu Lukaku (14 buts).

Entraîneur: Domenico Tedesco (ITA/GER, depuis 2023).

Slovaquie: la discipline italienne

Pour la troisième fois consécutive, les Slovaques se sont qualifiés pour une phase finale de l'Euro, et ce très facilement, en terminant deuxièmes derrière le Portugal. L'entraîneur italien Francesco Calzona a composé une équipe peu spectaculaire, mais solidaire et disciplinée. Son credo est le suivant: «Le comportement des joueurs sur et en dehors du terrain compte plus que le talent.»

C'est ainsi que l'équipe joue. L'ancien artiste et recordman des buts en sélection Marek Hamsik est désormais assis sur le banc de touche en tant qu'assistant et figure d'identification. Le fleuron de l'équipe est la défense autour de Milan Skriniar, qui a longtemps joué à l'Inter et qui est actuellement au PSG.

La Slovaquie en chiffres Classement FIFA: 48.

Participations à la phase finale de l'Euro (2): 2016, 2021.

Meilleurs résultats à l'Euro: huitième de finale en 2016; championne d'Europe en 1976 en tant que Tchécoslovaquie.

Meilleur buteur des qualifications pour l'Euro: Lukas Haraslin (3 buts).

Entraîneur: Francesco Calzona (ITA, depuis 2022).

Roumanie: le prochain Maradona des Carpates?

L'équipe de Murat Yakin a appris à ses dépens à quel point les Roumains sont coriaces lors des qualifications pour l'Euro: un seul point en deux matches (2-2 et 0-1). Mais la belle époque du football roumain est déjà loin, et elle est étroitement liée au nom du «Maradona des Carpates» Gheorghe Hagi. Aujourd'hui, son fils Ianis joue dans l'équipe nationale.

L'entraîneur est Edward Iordanescu, dont le père avait mené les «Tricolorii» à leur plus grand succès en accédant aux quarts de finale de la Coupe du monde 1994. Les grands noms ne sont présents dans l'équipe actuelle que grâce à des pères célèbres. Le manque d'expérience sur la scène internationale pourrait poser problème, mais Ianis Hagi affirme vouloir «faire rêver les fans». Dans un groupe E équilibré, il semble au moins possible d'atteindre les huitièmes de finale.

La Roumanie en chiffres Classement FIFA: 46.

Participations à la phase finale de l'Euro (5): 1984, 1996, 2000, 2008, 2016.

Meilleur résultat à l'Euro: quart de finale (2000).

Meilleur buteur des qualifications pour l'Euro: Denis Alibec, Valentin Mihaila, Nicolae Stanciu (2 buts chacun).

Entraîneur: Edward Iordanescu (ROU, depuis 2022).

Ukraine: pour la patrie et les soldats

Pour aucune autre équipe, la participation à l'Euro n'est autant une mission patriotique que pour les Ukrainiens. Lorsque Mikhailo Mudryk a quitté le Shakhtar Donetsk pour Chelsea en janvier 2023 pour 100 millions d'euros, le club, qui joue en exil depuis le début de l'occupation du Donbass il y a dix ans, a versé près d'un quart de l'argent aux soldats sur le front et à leurs familles. Et lorsque le gardien Andrey Lunin a remporté la séance de tirs au but en Ligue des champions avec le Real Madrid contre Manchester City en avril, il s'est farouchement défendu d'être un «héros».

Pour les footballeurs ukrainiens, y compris ceux de l'étranger, la guerre est omniprésente. Ce qui peut leur manquer en termes de qualité de jeu sera compensé par leur passion, comme ils l'ont montré lors des qualifications, où il ne leur a manqué qu'un point pour obtenir un billet direct aux dépens de l'Italie. Ils ont en outre de bons souvenirs de l'Allemagne, pays organisateur: en 2006, ils y ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde – au grand dam des Suisses de Köbi Kuhn.

L'Ukraine en chiffres Classement FIFA: 22.

Participations à l'Euro (3): 2012, 2016, 2021.

Meilleur résultat à l'Euro: quart de finale (2021).

Meilleur buteur des qualifications pour l'Euro: Viktor Zygankov (2 buts).

Entraîneur: Serhiy Rebrov (UKR, depuis 2023).

ATS, par Marcel Hauck