Malgré l'ouverture du score de la Géorgie, le sélectionneur de l'Espagne, Luis de La Fuente, a assuré que son équipe n'avait jamais douté en huitième de finale de l'Euro 2024, dimanche. Il a même estimé que le match (4-1) «aurait pu finir à 8-1».

Luis de La Fuente n’a pas boudé son plaisir avec la qualification de l’Espagne. IMAGO/MIS

AFP Nicolas Larchevêque

«On ne peut pas contrôler le match tout le temps. Les adversaires sont bons et peuvent aussi marquer. Mais on a su garder la tête froide», a souligné le coach, dont l'équipe a été menée 1-0 après 18 minutes de jeu. «On savait que le danger venait des contres et des transitions mais (avant le but) ils n'avaient pas tiré une seule fois et ils ont marqué sur un but contre son camp», a-t-il aussi relevé.

«A part quelques minutes, on a eu le contrôle total du match et chaque situation (de match) nous rend meilleurs parce qu'on apprend de toutes les situations», a-t-il encore poursuivi. Mais, passé ce bref moment de nervosité, «on s'est créé beaucoup d'occasions, on aurait pu finir le match à 8-1», a-t-il jugé.

«Lamine Yamal peut faire encore mieux»

Interrogé notamment sur le nombre important d'occasions gâchées par Lamine Yamal, 16 ans et 11 mois, dans ce match et qui n'a pas encore ouvert son compteur dans cet Euro, De La Fuente a reconnu qu'il aurait «pu être plus calme à certains moments».

«Il a joué un match excellent mais il peut faire encore mieux (...) Il a beaucoup de confiance en lui mais parfois il prend des risques au moment où le match demande de garder le ballon», a encore précisé le technicien, qui a entraîné les moins de 19 ans (2013-2018) et les Espoirs (2018-2022).

«Il apprend et accumule de l'expérience à un âge très jeune et avec de très bons joueurs qui l'entourent», a-t-il conclu.